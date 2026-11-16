اختراق إلكتروني يسرّب بيانات آلاف سائقي "أوبر"

بحسب إخطارات أمنية قدمتها "أوبر" إلى مكاتب المدعين العامين في عدة ولايات أميركية، بينها كاليفورنيا، تمكن قراصنة من اختراق أنظمة مزود الخدمة والحصول على بيانات اعتماد داخلية، استخدموها للوصول إلى معلومات تابعة للشركة...

أعلنت شركة "أوبر" تعرض المعلومات الشخصية وبيانات رخص القيادة الخاصة بآلاف السائقين في الولايات المتحدة للسرقة، إثر اختراق إلكتروني استهدف شركة "فايروركس إيه آي"، إحدى الجهات المزودة للخدمات التقنية للشركة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب إخطارات أمنية قدمتها "أوبر" إلى مكاتب المدعين العامين في عدة ولايات أميركية، بينها كاليفورنيا، تمكن قراصنة من اختراق أنظمة مزود الخدمة والحصول على بيانات اعتماد داخلية، استخدموها للوصول إلى معلومات تابعة للشركة.

وذكرت "أوبر" أنها تلقت بلاغًا بالاختراق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقطعت فورًا اتصالات تبادل البيانات مع مزود الخدمة، قبل فتح تحقيق لتحديد طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، خلص التحقيق إلى أن جهة غير مصرح لها استخدمت بيانات الاعتماد المخترقة للوصول إلى بيانات "أوبر" المرتبطة بمزود الخدمة، بما يشمل معلومات شخصية تخص عددًا من السائقين.

وأكد متحدث باسم "أوبر"، في تصريحات لموقع "تك كرانش"، أن الحادث مرتبط باختراق أمني تعرضت له شركة "فايروركس إيه آي"، التي كانت تمتلك صلاحية الوصول إلى بعض بيانات "أوبر".

وبدأت الشركة إخطار السائقين المتضررين بالحادث، مع توفير خدمات مجانية لمراقبة الائتمان والمساعدة في حالات الاحتيال، بهدف الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن تسريب معلوماتهم الشخصية.

ولم تكشف "أوبر" عن العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين من الاختراق، أو عدد السائقين الذين تعتزم إخطارهم بتعرض بياناتهم للسرقة.

غير أن إخطارات الاختراق التي اطلع عليها موقع "تك كرانش" أظهرت سرقة بيانات رخص القيادة الخاصة بـ2,567 شخصًا في ولاية ماساتشوستس، و3,430 شخصًا في كارولاينا الجنوبية، و1,873 شخصًا في رود آيلاند.

كما كشف إخطار مقدم في ولاية إلينوي عن تعرض معلومات رخص القيادة لبعض السكان للسرقة، من دون تحديد عددهم، فيما أرسلت "أوبر" إخطارات مماثلة إلى سائقين في كاليفورنيا، من دون الإعلان عن حجم البيانات المتضررة هناك.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين مع صدور إخطارات إضافية بشأن الاختراق في ولايات أميركية أخرى.

وتقدم "فايروركس إيه آي" خدمات تقنية تتيح للمطورين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر واستخدامها في تطبيقاتهم.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعرضها لاختراق إلكتروني أدى إلى سرقة معلومات تخص بعض عملائها، شملت بيانات الفوترة ومجموعات بيانات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وامتدت تداعيات الهجوم إلى شركات أخرى تعتمد على خدماتها، إذ أكدت شركة "نوشن"، المتخصصة في أدوات الإنتاجية الرقمية، تعرض بعض بياناتها للسرقة في الاختراق نفسه.

ونسبت "فايروركس إيه آي" الهجوم إلى مجموعة من مجرمي الإنترنت تسعى لتحقيق مكاسب مالية، من خلال سرقة رموز الوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة وإعادة بيعها.

ولم تعلن أي مجموعة قرصنة معروفة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما لم يُكشف عن الهوية الفعلية للمهاجمين.

ويمثل الحادث ثاني اختراق أمني معروف تتعرض له "أوبر" خلال عام 2026، بعدما أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تعرض وحدة "أوبر فريت"، المتخصصة في خدمات شحن البضائع بالشاحنات، لحادث أمني.

وكانت مجموعة ابتزاز إلكتروني قد أعلنت حينها مسؤوليتها عن سرقة بيانات من الوحدة، في حادث منفصل عن الاختراق الأخير الذي استهدف مزود خدمات الذكاء الاصطناعي.