انتكاسة لـ"أمازون": فشل إطلاق 40 قمرًا صناعيًا لشبكة الإنترنت الفضائي

أكدت "يونايتد لانش ألاينس"، وهي مشروع مشترك بين شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"، فشل المهمة، مشيرة إلى أنها لم تكن تمتلك عند إعلان الحادث بيانات كافية لتحديد سبب الخلل...

فشل صاروخ "فولكان" التابع لشركة "يونايتد لانش ألاينس" الأميركية في إيصال 40 قمرًا صناعيًا مخصصًا لشبكة الإنترنت الفضائي "أمازون ليو" إلى المدار، بعد تعرضه لخلل خلال رحلة انطلقت من ولاية فلوريدا، ما أدى إلى فقدان الحمولة بالكامل، في أول إخفاق من نوعه للشركة خلال تاريخها الممتد لنحو 20 عامًا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الصاروخ تعرض لخلل بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع، ما أدى إلى تدمير الأقمار الصناعية التي كانت تحملها الرحلة، والمخصصة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي التابعة لشركة "أمازون".

وأكدت "يونايتد لانش ألاينس"، وهي مشروع مشترك بين شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"، فشل المهمة، مشيرة إلى أنها لم تكن تمتلك عند إعلان الحادث بيانات كافية لتحديد سبب الخلل.

وأوضحت الشركة أنها ستعمل بالتعاون مع "أمازون" والجهات المعنية على تحليل بيانات الرحلة وتحديد الأسباب الفنية للحادث، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل استئناف عمليات الإطلاق.

ولم تعلن الشركة حتى الآن نتائج تحقيق تحدد الجزء المسؤول عن الإخفاق، أو ما إذا كان الخلل مرتبطًا بالمحركات أو بأحد الأنظمة الأخرى للصاروخ.

من جانبها، أكدت "أمازون" فقدان الحمولة في تحديث لسجل رحلاتها الفضائية، مشيرة إلى أن عمليات الإطلاق تنطوي بطبيعتها على مخاطر، خصوصًا في المهام الأولى من نوعها.

وأعربت الشركة عن استمرار ثقتها بشريكتها "يونايتد لانش ألاينس"، وقدرتها على الاستفادة من نتائج التحقيق ومعالجة المشكلات التي أدت إلى فشل الرحلة.

ولم تكشف "أمازون" عن حجم الخسائر المالية الناجمة عن الحادث، أو موعد محتمل لإطلاق أقمار بديلة لتعويض الحمولة المفقودة.

وكانت هذه أول مهمة يستخدم فيها صاروخ "فولكان" لنقل أقمار شبكة "أمازون ليو"، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "مشروع كويبر".

وبحسب تفاصيل نشرتها "أمازون" قبل الإطلاق، استخدمت المهمة نسخة أقصر من المرحلة العليا للصاروخ، المعروفة باسم "سنتور 5"، إلى جانب 6 معززات صاروخية لزيادة قدرته على حمل الأقمار الصناعية.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه المواصفات أو التعديلات مرتبطة بالخلل الذي أدى إلى فشل المهمة، في انتظار نتائج التحقيق الفني.

وأشار موقع "سبيس بوليسي أونلاين" المتخصص إلى أن الحادث وقع خلال الرحلة الخامسة لصاروخ "فولكان"، الذي بدأ تشغيله في يناير/ كانون الثاني 2024.

وكان الصاروخ قد واجه مشكلات فنية خلال رحلتيه الثانية والرابعة، تتعلق بفوهات المعززات الصاروخية الصلبة، إلا أن المرحلة الأساسية تمكنت في المرتين من تعويض تراجع الأداء وإيصال الحمولات إلى وجهاتها.

كما سبقت الرحلة الفاشلة تأجيلات مرتبطة بمشكلات في المعدات الأرضية، شملت مضخة في منشأة للنيتروجين وخللًا في الاتصال بين الأنظمة الأرضية والصاروخ.

لكن لم يثبت وجود علاقة بين تلك المشكلات السابقة والخلل الذي وقع خلال الطيران، فيما تواصل الشركة مراجعة بيانات الرحلة لتحديد السبب.

ويشكل الحادث انتكاسة لخطط "أمازون" الرامية إلى توسيع شبكة "أمازون ليو"، التي تعتمد على أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض لتوفير خدمات الإنترنت للمناطق والمجتمعات التي لا تصل إليها شبكات الاتصال القائمة.

وتقول الشركة إنها أطلقت قرابة 400 قمر صناعي خلال 14 مهمة سابقة، فيما تتضمن خططها أكثر من 100 عملية إطلاق لاستكمال نشر شبكتها.

وكانت "أمازون" قد تعاقدت مع "يونايتد لانش ألاينس" على تنفيذ 38 رحلة باستخدام صاروخ "فولكان"، بهدف نشر أكثر من 1,500 قمر صناعي من الجيل الأول للشبكة.

وتعتمد الشركة أيضًا على مزودي إطلاق آخرين، بينهم "أريان سبيس" و"بلو أوريجن" و"سبيس إكس"، لتوزيع عمليات نشر الأقمار الصناعية على أكثر من جهة.

وفي هذا السياق، لا تزال "أمازون" تدرج ضمن جدولها مهمة أخرى باستخدام صاروخ "أريان 6"، من المقرر أن تحمل 36 قمرًا صناعيًا من غويانا الفرنسية في وقت لاحق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتبقى هذه الرحلة ضمن المواعيد المستهدفة، ولم تُنفذ بعد، فيما لا يرتبط جدولها مباشرة بنتائج التحقيق في إخفاق "فولكان".

أما استئناف رحلات الصاروخ الأميركي، فيظل مرهونًا بتحديد أسباب الفشل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، من دون إعلان جدول زمني مؤكد لعودته إلى الخدمة.