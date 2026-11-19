تشير هذه النتائج، وفق تفسير الباحثين، إلى أن المواد التي ساهمت في تكوين الصخور مرت بمراحل جيولوجية متعددة، بدأت بتشكل قشرة مبكرة، ثم تعرض أجزاء منها للمياه، قبل إعادة تدويرها في أعماق الأرض...

توصل باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية إلى أدلة تشير إلى أن عمليات إعادة تدوير القشرة الأرضية بدأت قبل نحو 4 مليارات سنة، بعدما اكتشفوا بصمات كيميائية داخل صخور قديمة في شمال الصين، تكشف عن نشاط جيولوجي شهد غوص أجزاء من القشرة إلى أعماق تتجاوز 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر" العلمية، فإن النتائج تشير إلى احتمال حدوث عمليات اندساس مبكرة، وهي عملية جيولوجية تغوص خلالها أجزاء من القشرة الأرضية إلى أعماق كبيرة، حيث تتعرض لضغوط ودرجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى انصهار بعض مكوناتها وإعادة تشكيلها.

واستند الباحثون إلى تحليل صخور متحولة عُثر عليها في مقاطعة خبي شمال الصين، تُعرف باسم "النيس التروندجيميتي"، وتحتفظ بآثار كيميائية تعود إلى مرحلة مبكرة للغاية من تاريخ الكوكب.

وأظهرت التحاليل أن عمر تشكل الصخور يبلغ نحو 3.951 مليارات سنة، بهامش خطأ لا يتجاوز 3 ملايين سنة، ما يجعلها من أقدم العينات الصخرية التي تقدم معلومات عن العمليات الجيولوجية التي شهدتها الأرض خلال مراحل نشأتها.

وبدأ الباحثون دراستهم بجمع عينات من الصخور القديمة، قبل استخراج بلورات صغيرة من معدن الزركون، المعروف بقدرته على الاحتفاظ بسجل كيميائي يساعد العلماء على تحديد أعمار الصخور والظروف التي تشكلت فيها.

واستخدم الفريق تقنية التأريخ بنظائر اليورانيوم والرصاص، من خلال جهاز متخصص يُعرف باسم "مسبار الأيونات"، لقياس عمر البلورات وتحديد الفترة التي تشكلت خلالها الصخور الأصلية.

وأظهرت النتائج أن البلورات تعود إلى نحو 3.951 مليارات سنة، وهو ما أتاح للباحثين دراسة عمليات جيولوجية حدثت في مرحلة مبكرة من تاريخ الأرض، لم يبقَ منها سوى عدد محدود من الصخور.

وبعد تحديد العمر، انتقل العلماء إلى دراسة التركيب الكيميائي للبلورات، بهدف معرفة مصدر المواد التي تشكلت منها الصخور، وما إذا كانت قد تعرضت لتغيرات قرب سطح الأرض قبل انتقالها إلى الأعماق.

وحلل الباحثون نظائر الأكسجين الموجودة داخل بلورات الزركون، واكتشفوا بصمات كيميائية تشير إلى أن المواد الصخرية الأصلية تفاعلت مع مياه منخفضة الحرارة بالقرب من سطح الأرض، يُرجح أنها مياه محيطات قديمة.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من أنها تربط بين مواد تعرضت للمياه عند السطح وصخور تشكلت لاحقًا في ظروف مختلفة، ما يشير إلى انتقال تلك المواد إلى أعماق القشرة الأرضية.

كما درس الفريق نظائر عنصر الهافنيوم والعناصر النزرة داخل البلورات، ووجد مؤشرات على ارتباط المواد الأصلية بوشاح أرضي سبق أن فقد بعض مكوناته خلال عمليات تشكل القشرة الأولى، قبل نحو 4.3 مليارات سنة.

وتشير هذه النتائج، وفق تفسير الباحثين، إلى أن المواد التي ساهمت في تكوين الصخور مرت بمراحل جيولوجية متعددة، بدأت بتشكل قشرة مبكرة، ثم تعرض أجزاء منها للمياه، قبل إعادة تدويرها في أعماق الأرض.