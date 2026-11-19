تُستخدم برمجية "إنجين إكس" على نطاق واسع لاستقبال طلبات المستخدمين وتوجيهها إلى التطبيقات والخدمات المناسبة، وإعادة النتائج إلى المتصفحات. كما تستطيع عرض الملفات مباشرة وتوزيع حركة الزيارات على عدة خوادم...

كشف باحثون في الأمن السيبراني عن ثغرتين أمنيتين حرجتين في برمجية خوادم الويب "إنجين إكس"، قد تتيحان للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، ما يعرض المواقع والخدمات التي تستخدم الإصدارات المتأثرة لخطر اختراق البيانات أو التلاعب بالمحتوى أو تعطيل الخدمات.

وأعلنت شركة الأمن السيبراني "ويز"أن الثغرتين تحملان المعرّفين التقنيين "سي في إي-2026-123633" و"سي في إي-2026-123007"، وحصلت كل منهما على تقييم خطورة يبلغ 9.2 من أصل 10، وفق الإصدار الرابع من النظام المعياري لتقييم الثغرات الأمنية.

وأكدت الشركة نجاح باحثيها في استغلال الثغرتين لتنفيذ أوامر عن بُعد داخل بيئات اختبار، موضحة أن إحداهما أمكن استغلالها في خادم يعرض ملفات ثابتة فقط، دون الحاجة إلى تطبيق خلفي أو إضافات خارجية.

وتشترط الثغرتان تفعيل بروتوكول الاتصال "إتش تي تي بي/2"، المستخدم في تبادل البيانات بين المتصفحات والخوادم، مع اختلاف المتطلبات التقنية الإضافية اللازمة لاستغلال كل منهما.

وتكمن خطورة الاكتشاف في أن الثغرتين موجودتان داخل برمجية الخادم نفسها، وليس في التطبيقات أو المواقع التي تعمل من خلالها، ما يعني أن الموقع قد يكون معرضًا للهجوم حتى لو كانت شيفرته البرمجية خالية من الأخطاء الأمنية.

تُستخدم برمجية "إنجين إكس" على نطاق واسع لاستقبال طلبات المستخدمين وتوجيهها إلى التطبيقات والخدمات المناسبة، وإعادة النتائج إلى المتصفحات. كما تستطيع عرض الملفات مباشرة وتوزيع حركة الزيارات على عدة خوادم.

وبحسب "ويز"، يستطيع المهاجم استهداف طريقة معالجة الاتصالات داخل البرمجية عبر إرسال بيانات مصممة لاستغلال الخلل، دون امتلاك حساب في الموقع أو الحصول مسبقًا على صلاحيات للوصول إلى أنظمته.

وترتبط الثغرة الأولى بخلل في إدارة الذاكرة، يحدث عندما يحرر الخادم مساحة مخصصة لاتصال معين، بينما يواصل أحد الطلبات استخدام تلك المساحة.

وقد يؤدي هذا الخلل إلى إفساد البيانات الموجودة في الذاكرة أو تعطيل العملية المسؤولة عن معالجة الطلبات، وفي ظروف قابلة للاستغلال، تنفيذ أوامر برمجية يحددها المهاجم.

ويظهر الخلل عند استخدام بروتوكول "إتش تي تي بي/2" لتوجيه الطلبات إلى خادم خلفي، بالتزامن مع اقتراب العملية المسؤولة عن المعالجة من الحد الأقصى للاتصالات المسموح بها.

أما الثغرة الثانية، فتتعلق بآلية التحكم في تدفق البيانات بين الخادم والطرف المتصل به، إذ قد يؤدي خلل في احتساب الكمية المسموح بإرسالها إلى استخدام قيم غير صحيحة خلال عمليات نقل البيانات داخل الذاكرة.

ويمكن أن تتسبب هذه المشكلة في تعطل الخادم أو إفساد ذاكرته، وقد تسمح بتنفيذ أوامر عن بُعد إذا نجح المهاجم في استغلالها.

وأوضح الباحثون أن استغلال الثغرة الثانية لا يتطلب بالضرورة وجود تطبيق خلفي، وهو ما أثبتته اختبارات شملت خادمًا يعرض ملفات عادية مباشرة للمستخدمين.

وحذرت من أن سجلات الزيارات المعتادة لا تكفي لنفي وقوع اختراق، لأنها لا تتضمن بالضرورة جميع التفاصيل المتعلقة بالاتصالات التي يمكن استغلالها، داعية إلى مراجعة سجلات الأخطاء والعمليات الجارية والنشاط الشبكي عند الاشتباه في هجوم.

حوادث إلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا

وتزامن الكشف عن الثغرتين مع سلسلة حوادث أمنية إلكترونية شهدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال الأيام الماضية، دون وجود أدلة في المعلومات المعلنة تربط هذه الحوادث بالثغرات المكتشفة في "إنجين إكس".

وفي الولايات المتحدة، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركوين مولين، خلال شهادة أمام الكونغرس، إن جهات مرتبطة بالحكومة الإيرانية وقراصنة موالين لها استهدفوا شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية منذ اندلاع الحرب هذا العام.

في المقابل، أفاد مسؤولون أميركيون بعدم العثور على مؤشرات تربط الأعطال الأخيرة التي طاولت قطاعات بينها الطيران والمصارف بهجوم إلكتروني منسق.

وفي القطاع الخاص، أعلنت شركة "أوبتيميزلي" الأميركية تعرض منصتها لهجوم في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أتاح إدراج شيفرة خبيثة في بعض مشروعات عملائها، مؤكدة إزالة الشيفرة في اليوم نفسه.

كما بدأت شركة "أوبر"، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، إخطار سائقين في الولايات المتحدة بأن اختراقًا مرتبطًا بأحد مزودي خدماتها خلال أكتوبر/ تشرين الأول أدى إلى كشف بيانات من رخص قيادتهم.

وفي النرويج، أعلنت شركة الطاقة "إكوينور"، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، رصد هجوم إلكتروني استهدف بعض أنظمة تقنية المعلومات لديها، مؤكدة أن عملياتها وإنتاجها لم يتأثرا بالحادث.

أما في فرنسا، فاستدعت السلطات السفير الإيراني في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، على خلفية اتهامات وجهتها إلى طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطّل أنظمة التبريد في مئات المتاجر.

وفي ظل هذه الحوادث، يسلط اكتشاف الثغرتين في "إنجين إكس" الضوء على المخاطر المرتبطة بالبرمجيات المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل خدمات الإنترنت، وأهمية تثبيت الإصلاحات الأمنية والتحقق من إعدادات الخوادم المعرضة للاتصال المباشر بالشبكة.