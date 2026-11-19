مع انطلاق اللعبة رسميًا وبدء وصولها إلى اللاعبين حول العالم، تتجه الأنظار إلى أرقام المبيعات الفعلية خلال الأيام الأولى، ومدى قدرتها على تحقيق التوقعات المالية المرتفعة، بعدما سجلت بالفعل واحدًا من أعلى التقييمات النقدية في تاريخ ألعاب الفيديو...

انطلقت لعبة "جي تي إيه 6"، بعد انتظار استمر نحو 13 عامًا منذ إصدار الجزء السابق، وسط إشادة واسعة من النقاد وتوقعات بتحقيق إيرادات قياسية في صناعة ألعاب الفيديو، بعدما سجلت تقييمًا شبه كامل على منصة "ميتاكريتك" المتخصصة في تجميع مراجعات الألعاب.

وحصلت اللعبة، التي طورتها شركة "روكستار غيمز"، على 99 درجة من أصل 100، استنادًا إلى نحو 150 مراجعة نقدية، لتتصدر قائمة الألعاب الأعلى تقييمًا على المنصة، متقدمة في ترتيبها على لعبة "ذا ليجند أوف زيلدا: أوكارينا أوف تايم"، التي صدرت عام 1998 واحتفظت لسنوات طويلة بالصدارة.

وتتساوى اللعبتان في التقييم المعلن البالغ 99 من 100، لكن نظام الترتيب الداخلي للمنصة وضع "جي تي إيه 6" في المركز الأول، وفق ما أورده موقع "فيديو غيمز كرونيكل" المتخصص.

وجاءت هذه التقييمات مع بدء طرح اللعبة عالميًا على أجهزة الألعاب، بعد فترة طويلة من الترقب جعلت إصدارها واحدًا من أبرز الأحداث في قطاع الترفيه الإلكتروني.

توقعات بمبيعات مليارية

بالتزامن مع إطلاق اللعبة، أشارت تقديرات نشرها موقع "فوربس" الأميركي إلى إمكانية تحقيق مبيعات عالمية تتراوح بين 3.25 مليارات و5.2 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتعكس هذه التوقعات حجم الطلب على اللعبة، التي سبقتها حملة ترقب واسعة امتدت لسنوات، ودفعت أعدادًا كبيرة من اللاعبين إلى طلب نسخها مسبقًا قبل موعد الإصدار الرسمي.

وللمقارنة، نجح الجزء الخامس من السلسلة، الذي صدر عام 2013، في تحقيق إيرادات تجاوزت مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقه، ليصبح أحد أنجح المنتجات الترفيهية تجاريًا.

أما الجزء السادس، فتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه تجاوز حاجز المليار دولار من الطلبات المسبقة قبل بدء بيعه رسميًا، ما يعزز التوقعات بتحقيق نتائج مالية غير مسبوقة.

إشادة بعالم اللعبة وقصتها

حظيت "جي تي إيه 6" بإشادة واسعة من المواقع والصحف المتخصصة، إذ منحتها مراجعات عديدة الدرجة الكاملة، مع التركيز على التطور الذي حققته في تصميم العالم المفتوح وبناء الشخصيات والسرد القصصي.

ووصف موقع "غيم سبوت" اللعبة بأنها تتويج لخبرة "روكستار غيمز" الممتدة في تطوير ألعاب العالم المفتوح، معتبرًا أنها تقدم مستوى جديدًا من التفاصيل والتفاعل داخل البيئة الافتراضية.

أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فأشارت في مراجعتها إلى تحول في أسلوب السرد، إذ لم تعد القصة تعتمد بصورة أساسية على مشاهد العنف والسرقات والتدمير التي ارتبطت بالأجزاء السابقة، بل تمنح مساحة أكبر للعلاقات بين الشخصيات وتطورها.

وأشاد موقع "فوربس" بتصميم العالم الافتراضي للعبة، واعتبره من أكثر العوالم إبهارًا في تاريخ ألعاب الفيديو، إلى جانب تطور كتابة القصة والعلاقات بين الشخصيات الرئيسية.

ورغم الإجماع الواسع على جودة اللعبة، تضمنت بعض المراجعات ملاحظات نقدية بشأن استمرار التركيز على العنف، إلى جانب وجود مهام جانبية قد تؤثر في إيقاع السرد وتقطع تسلسل الأحداث.

وجاء التقييم البالغ 99 من 100 نتيجة متوسط درجات نحو 150 مراجعة، حصلت اللعبة في معظمها على علامات كاملة أو قريبة منها.

الترشح لجائزة لعبة العام

لم تقتصر النجاحات المبكرة للعبة على تقييمات النقاد، إذ حصلت على ثمانية ترشيحات لجوائز "ذا غيم أووردز" لعام 2026، من بينها جائزة لعبة العام، قبل موعد طرحها الرسمي.

وأعلنت الجهة المنظمة للجائزة قائمة المرشحين في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل يومين من إطلاق اللعبة، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى أن اللعبة لم تكن قد وصلت بعد إلى الجمهور.

وشملت الترشيحات فئات الإخراج والسرد القصصي والتصميم الفني والموسيقى والمؤثرات الصوتية وألعاب الحركة والمغامرات والأداء، إلى جانب الجائزة الرئيسية.

ومن المقرر إقامة الحفل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت اللعبة ستتمكن من تحويل الإشادة النقدية إلى جوائز في أبرز فئات المنافسة.

كم ساعة تحتاج لإنهاء اللعبة؟

إلى جانب التقييمات المرتفعة، كشفت المراجعات الأولية عن اتساع حجم المحتوى الذي تقدمه "جي تي إيه 6"، سواء في القصة الرئيسية أو الأنشطة والمهام الجانبية.

وبحسب تقرير لموقع "كوتاكو" المتخصص في ألعاب الفيديو، قد يحتاج اللاعب إلى نحو 60 ساعة لإنهاء القصة الرئيسية عند التركيز على المهام الأساسية وتجنب معظم المحتوى الإضافي.

أما عند التوسع في بعض المهام والأنشطة المرتبطة بالقصة، فقد ترتفع مدة اللعب إلى نحو 90 ساعة، وفق التقديرات التي أوردها التقرير.

وتتجاوز هذه المدة بصورة ملحوظة الجزء السابق من السلسلة، الذي يحتاج إنهاء قصته الرئيسية إلى نحو 32 ساعة، بينما قد تصل المدة إلى 50 ساعة عند احتساب المحتوى الجانبي.

وتعكس هذه الأرقام حجم العالم الافتراضي الذي طورته "روكستار غيمز" للجزء الجديد، إلى جانب زيادة عدد الأنشطة والتفاصيل التي يمكن للاعبين استكشافها.

ومع انطلاق اللعبة رسميًا وبدء وصولها إلى اللاعبين حول العالم، تتجه الأنظار إلى أرقام المبيعات الفعلية خلال الأيام الأولى، ومدى قدرتها على تحقيق التوقعات المالية المرتفعة، بعدما سجلت بالفعل واحدًا من أعلى التقييمات النقدية في تاريخ ألعاب الفيديو.