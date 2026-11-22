يعكس الرقم الذي أعلنته "تيك تو إنترأكتيف" حجم النجاح التجاري للعبة، بعدما تجاوزت إيرادات يوم إطلاقها العائدات التي حققتها إنتاجات سينمائية ضخمة طوال فترات عرضها، مع استمرار طرح اللعبة في الأسواق العالمية...

أعلنت شركة "روكستار غيمز" أن لعبة "جي تي إيه 6" حققت إيرادات بلغت 3.79 مليارات دولار من الطلبات المسبقة ومبيعات يوم إطلاقها، في رقم قياسي وصفته الشركة الأم "تيك تو إنترأكتيف" بأنه أكبر إطلاق لمنتج ترفيهي في التاريخ، متجاوزًا الإيرادات الإجمالية لعدد من أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية.

وبحسب بيان أصدرته الشركة، تستند الأرقام إلى تقديرات المبيعات العالمية حتى نهاية يوم الإطلاق، الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي شهد طرح اللعبة بعد انتظار استمر أكثر من عقد.

وكشفت "روكستار غيمز" أن اللعبة باعت 32.5 مليون نسخة قبل موعد إصدارها، وهو رقم قياسي جديد للطلبات المسبقة عبر مختلف منصات الألعاب، بحسب الشركة.

وتجاوزت إيرادات اللعبة في يومها الأول إجمالي إيرادات فيلم "أفنجرز: إندغيم"، التي بلغت نحو 2.9 مليار دولار عالميًا، كما تفوقت على الإيرادات المجمعة للفيلمين الأخيرين من سلسلة "أفاتار"، "طريق الماء" و"النار والرماد".

وللمقارنة، حقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" إيرادات بلغت 2.52 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي خلال عام 2026، فيما تجاوزت إيرادات فيلم "الأوديسة"، للمخرج كريستوفر نولان، 1.8 مليار دولار.

وجاء إطلاق "جي تي إيه 6" بعد أكثر من عشر سنوات من التطوير، وسط تقديرات أوردتها تقارير إعلامية بأن تكلفة إنتاجها وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وصدرت اللعبة لأجهزة "بلايستيشن 5" و"إكس بوكس سيريس إكس" و"إكس بوكس سيريس إس"، بسعر 80 دولارًا للنسخة العادية و100 دولار للإصدار الخاص، بعدما فُتح باب الطلبات المسبقة.

وتدور أحداث الجزء السادس من سلسلة "غراند ثفت أوتو" في ولاية ليونيدا الخيالية، حيث يخوض بطلا اللعبة، جيسون ولوسيا، مغامرات في عالم الجريمة، ضمن قصة يُقدّر الزمن اللازم لإنهائها بنحو 80 ساعة.

ولم يقتصر نجاح اللعبة على المبيعات، إذ حصلت على تقييم 99 من أصل 100 على موقع "ميتاكريتيك"، لتتعادل مع أعلى الألعاب تقييمًا في تاريخ الموقع، وسط إشادة واسعة من النقاد.

وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية الأصلية للعبة الثنائي الفرنسي جاسبار أوجيه وكزافييه دي روسناي، الحائزان جائزة "غرامي" الموسيقية.

وقال رئيس شركة "روكستار غيمز" ومؤسسها، سام هاوزر، إن إطلاق اللعبة يمثل بداية فصل جديد في مسيرة الشركة، معربًا عن امتنانه للاستقبال الذي حظيت به من اللاعبين حول العالم.

وكانت "روكستار غيمز" قد أطلقت الجزء الخامس من السلسلة عام 2013، قبل أن تعود بالجزء السادس بعد 13 عامًا، في واحد من أكثر إصدارات ألعاب الفيديو ترقبًا.

وبحسب "رويترز"، فقد حظيت اللعبة بإشادة واسعة لتفاصيل عالمها الافتراضي ومستوى الواقعية الذي تقدمه، فيما ساهم الإقبال الكبير عليها في تحقيق مبيعات تجاوزت التوقعات المرتفعة التي سبقت إطلاقها.

ويعكس الرقم الذي أعلنته "تيك تو إنترأكتيف" حجم النجاح التجاري للعبة، بعدما تجاوزت إيرادات يوم إطلاقها العائدات التي حققتها إنتاجات سينمائية ضخمة طوال فترات عرضها، مع استمرار طرح اللعبة في الأسواق العالمية.