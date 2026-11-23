وصف القاضي الهجمات بأنها عمليات متطورة استهدفت شركات كبرى، مشيرًا إلى أن الحكم راعى خطورة الجرائم، إلى جانب صغر سن المتهم وحالته الصحية، إذ كان في مرحلة المراهقة عندما نفذ الاختراقات...

أصدرت محكمة في لندن، الإثنين، حكمًا بالسجن سبع سنوات على القرصان البريطاني أريون كورتاج، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد إقراره بتنفيذ سلسلة اختراقات استهدفت شركات تكنولوجية كبرى، أبرزها شركة "روكستار غيمز"، التي سرّب منها عشرات المقاطع المصورة للعبة "جي تي إيه 6" قبل طرحها رسميًا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قرر القاضي مارك تيرنر، في محكمة "وولويتش كراون" بالعاصمة البريطانية، السماح بإطلاق سراح كورتاج فورًا، نظرًا إلى السنوات التي أمضاها بالفعل قيد الاحتجاز.

وكان كورتاج قد أقرّ، الأسبوع الماضي، بمسؤوليته عن اختراق أنظمة شركات عدة بين عامي 2021 و2022، من بينها "روكستار غيمز" المطورة لسلسلة "غراند ثفت أوتو"، وشركتا الاتصالات "بي تي" و"إي إي"، والبنك الرقمي "ريفولوت"، وشركة خدمات النقل "أوبر".

ووصف القاضي الهجمات بأنها عمليات متطورة استهدفت شركات كبرى، مشيرًا إلى أن الحكم راعى خطورة الجرائم، إلى جانب صغر سن المتهم وحالته الصحية، إذ كان في مرحلة المراهقة عندما نفذ الاختراقات.

ووجّه تيرنر تحذيرًا مباشرًا إلى كورتاج، المصاب بالتوحد، قائلًا: "لا تكرر ذلك مجددًا".

اختراق "روكستار" من غرفة فندق

كان كورتاج عضوًا بارزًا في مجموعة القرصنة المعروفة باسم "لابسوس"، التي نفذت سلسلة هجمات استهدفت شركات تكنولوجية وخدمية خلال عامي 2021 و2022.

ووفقًا للنيابة العامة البريطانية، وُجهت إليه في البداية اتهامات باختراق أنظمة شركتي الاتصالات "بي تي" و"إي إي"، قبل وضعه في أحد الفنادق تحت إجراءات حماية من قراصنة منافسين في سبتمبر/ أيلول 2022.

لكن هذه الإجراءات لم تمنعه من مواصلة نشاطه، إذ تمكن من تنفيذ اختراقات إضافية استهدفت "ريفولوت" و"أوبر" و"روكستار غيمز"، مستخدمًا معدات محدودة داخل غرفته.

واعتمد كورتاج في اختراق "روكستار" على هاتف محمول وجهاز تلفاز متصل بشبكة الإنترنت اللاسلكية في الفندق، إضافة إلى جهاز "أمازون فاير تي في ستيك".

وتمكن من الوصول إلى أنظمة الشركة والحصول على 90 مقطع فيديو من لعبة "جي تي إيه 6"، التي كانت لا تزال قيد التطوير، قبل نشر المقاطع عبر الإنترنت باستخدام حساب حمل اسم "تي بوت أوبر هاكر".

وأحدث التسريب انتشارًا واسعًا في أوساط ألعاب الفيديو، بعدما كشف مشاهد من اللعبة قبل أكثر من عام من عرضها الرسمي بواسطة الشركة المطورة.

كما هدد كورتاج بنشر الشيفرة المصدرية للعبة، ما عرض معلومات تجارية حساسة تابعة لـ"روكستار" لخطر التسريب.

وجاء الحكم بعد أيام من طرح "جي تي إيه 6" رسميًا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، منهية انتظارًا استمر 13 عامًا منذ إصدار الجزء السابق من السلسلة.

محاكمة امتدت لسنوات

سبق أن خضع كورتاج لإجراءات قضائية في عام 2023، عندما اعتبر أطباء نفسيون أنه غير مؤهل للمثول أمام المحكمة.

ورغم ذلك، خلصت هيئة محلفين حينها إلى مسؤوليته عن ارتكاب جرائم مرتبطة بإساءة استخدام أنظمة الحاسوب والاحتيال والابتزاز، ضمن أنشطة مجموعة "لابسوس".

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقرّ كورتاج بذنبه في ست تهم أمام محكمة "وولويتش كراون"، شملت جرائم تتعلق بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب والاحتيال.

وشملت التهم أيضًا حيازة هاتف محمول داخل السجن في مارس/ آذار 2026، استخدمه لإرسال رسالة ساخرة إلى خدمة الطوارئ البريطانية.

وبحسب شرطة مدينة لندن، خفّضت المحكمة مدة العقوبة من تسع سنوات إلى سبع، مراعاة للفترة التي قضاها كورتاج بموجب أمر قضائي بإيداعه في مستشفى.

وبذلك، انتهت أحدث مراحل القضية بالسماح له بمغادرة المحكمة، رغم صدور حكم بالسجن سبع سنوات، بعد احتساب مدة احتجازه السابقة.