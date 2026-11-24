أظهرت مراجعة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للإفصاحات المالية الحكومية لترامب خلال العامين الماضيين، أنه اشترى أسهمًا في "إنفيديا" بقيمة تراوحت بين 23 مليونًا و86 مليون دولار...

قد تكون قيمة أسهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية، ارتفعت بما يصل إلى 15 مليون دولار، إثر القفزة التي سجلها سهم الشركة عقب إعادة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بعد تدخل مباشر من ترامب لدى مجلس إدارتها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الثلاثاء، استنادًا إلى معلومات أوردتها صحيفة "فايننشال تايمز"، تشير الإفصاحات المالية التي قدمها ترامب إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، إلى احتمال امتلاكه ما يصل إلى 370 ألف سهم في الشركة، حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق أحدث البيانات المتاحة.

وقفز سهم "إنفيديا"، الإثنين، بنسبة 31.5%، مضيفًا نحو 950 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، عقب الإعلان المفاجئ عن عودة هوانغ إلى منصبه.

وتستند تقديرات المكاسب المالية المحتملة لترامب إلى الحد الأقصى لحيازته من الأسهم وفق الإفصاحات المتاحة، ولا تعني بالضرورة أنه حقق هذه الأرباح فعليًا من خلال بيع الأسهم.

وكان هوانغ، الذي شارك في تأسيس "إنفيديا" عام 1993، قد غادر منصبه على خلفية ادعاءات بإقامته ثلاث علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، واثنتان مع موظفتين في الشركة.

غير أن مجلس إدارة الشركة تراجع عن قراره وأعاد هوانغ إلى منصبه، عقب تدخل الرئيس الأميركي، الذي أعلن صراحة مسؤوليته عن إقناع المجلس بهذه الخطوة.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الإثنين، إنه تحدث إلى أعضاء مجلس الإدارة وأقنعهم بإعادة هوانغ، مضيفًا: "أنا من أبرم الصفقة".

وحظي هوانغ باستقبال حافل لدى عودته إلى مقر الشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حيث تجمع موظفون ورددوا هتافات باسمه.

وأظهرت مراجعة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للإفصاحات المالية الحكومية لترامب خلال العامين الماضيين، أنه اشترى أسهمًا في "إنفيديا" بقيمة تراوحت بين 23 مليونًا و86 مليون دولار.

كما باع ترامب جزءًا من حصته في الشركة منذ عودته إلى البيت الأبيض، محققًا مكاسب تراوحت بين 3.5 ملايين و10.2 ملايين دولار، وفق إفصاحاته المالية.

وأثار تدخل ترامب لإعادة هوانغ، بالتزامن مع المكاسب المحتملة لاستثماراته الشخصية، انتقادات سياسية ومطالب بالتحقيق في التعاملات المالية التي سبقت الإعلان عن القرار.

ودعا السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، روبن غاليغو، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى التحقيق في التعاملات والمراكز الاستثمارية التي اتُّخذت قبل الإعلان، متهمًا إدارة ترامب بالفساد.

واعتبر غاليغو، في منشور لاحق، أن ترامب ربما يكون قد أسهم في بدء انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وانعكست عودة هوانغ إلى قيادة "إنفيديا"، التي تحتل موقعًا محوريًا في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، على أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي سجلت ارتفاعات قوية، الثلاثاء، بعد مكاسب حققتها بورصة "وول ستريت"، الإثنين.

وصعدت الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، مع تجدد إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب أشهر من التقلبات الحادة.

وقفز مؤشر تايوان لأكبر 50 شركة بنسبة 9.5%، فيما ارتفع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 6.5%، مدفوعًا بمكاسب شركتي تصنيع الرقائق "إس كي هاينكس" و"سامسونغ إلكترونيكس"، بينما صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 4%.

وشهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات واسعة خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من ارتفاع مستويات مديونية الشركات لتمويل مشاريع البنية التحتية للقطاع، فضلًا عن احتمالات تشديد القيود التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ورأى اقتصاديون أن عودة هوانغ إلى قيادة "إنفيديا" عززت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع تراجع المخاوف من انفجار وشيك لفقاعة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جيم ريد، من مصرف "دويتشه بنك"، أن انحسار المخاوف بشأن تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها باتجاه سياسة نقدية أميركية أكثر تشددًا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الأسواق باتت تسعّر مجددًا، بصورة كاملة، احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، في ديسمبر/ كانون الأول.

