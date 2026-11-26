تقول "أمازون" إن هذه الطائرات مزودة بكاميرات ومستشعرات لرصد العوائق وتجنب الاصطدام بها، بما في ذلك العوائق التي قد لا تظهر في صور الأقمار الاصطناعية، مثل حبال نشر الملابس...

فتحت "إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية" تحقيقًا في حادث سقوط طائرة مسيّرة تابعة لخدمة التوصيل "برايم إير" التابعة لشركة "أمازون"، على سقف مرآب منزل في ولاية ميشيغان، بعدما اصطدمت بكابل ألياف ضوئية أثناء مغادرتها موقع تسليم طلب، دون تسجيل إصابات.

ووقع الحادث في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمدينة هنتنغتون وودز قرب ديترويت، عقب توصيل عبوة شامبو إلى أحد المنازل، وفق ما أوردته محطة "دبليو إكس واي زد" المحلية.

وبحسب إشعار أولي نشرته "إدارة الطيران الفيدرالية"، الإثنين، اصطدمت الطائرة بكابل ألياف ضوئية ومرآب سكني، قبل أن تتشابك مع أسلاك كهرباء أثناء إقلاعها.

من جانبه، يواصل "المجلس الوطني لسلامة النقل" جمع المعلومات المتعلقة بالحادث، دون أن يتخذ قرارًا بفتح تحقيق مستقل.

وقال جيم برينان، صاحب الطلب، للمحطة المحلية، إن زوجته كانت تتوقع وصول مشترياتها بواسطة شاحنة توصيل، قبل أن تتلقى الأسرة إشعارًا يفيد بأن طائرة مسيّرة ستوصل الشحنة خلال سبع دقائق.

وأوضح أن الطائرة أسقطت الطرد في الفناء الخلفي للمنزل، لكنها اصطدمت بكابل أثناء ارتفاعها، ما أدى إلى فقدان إحدى مراوحها واختلال توازنها، قبل أن تستقر بين سقف مرآب الجار وأسلاك الكهرباء.

وقال لوجان كومز، صاحب المرآب المتضرر، إن فريقًا من "أمازون" وصل إلى الموقع خلال نحو عشر دقائق من الحادث، واستعان بشركة الكهرباء لإزالة الطائرة.

وأشار إلى أن الاصطدام تسبب بأضرار محدودة في سقف المرآب، مؤكدًا أن الشركة أبدت استعدادها للمساعدة في إصلاحها.

من جهتها، أعلنت "أمازون" إزالة الطائرة من الموقع والتواصل مع صاحب المنزل، مشددة على أن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية.

وأضافت أنها تحقق في عمليات التوصيل التي لا تسير وفق المخطط، وتستفيد من نتائج التحقيقات لتحسين خدماتها.

وتستخدم الشركة في خدمة "برايم إير" طائرات مسيّرة من طراز "إم كيه 30"، تعمل بالبطاريات وتستطيع حمل طرود يصل وزنها إلى نحو 2.3 كيلوغرام.

وتقول "أمازون" إن هذه الطائرات مزودة بكاميرات ومستشعرات لرصد العوائق وتجنب الاصطدام بها، بما في ذلك العوائق التي قد لا تظهر في صور الأقمار الاصطناعية، مثل حبال نشر الملابس.

ولا يُعد الحادث الأول من نوعه الذي تتعرض له طائرات التوصيل التابعة للشركة، إذ اصطدمت طائرتان مسيّرتان برافعة بناء في مدينة توليسون بولاية أريزونا، خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، قطعت طائرة أخرى كابل إنترنت في مدينة واكو بولاية تكساس، فيما تحقق "إدارة الطيران الفيدرالية" أيضًا في حادث اصطدام طائرة بمبنى سكني بمدينة ريتشاردسون في الولاية ذاتها، خلال فبراير/ شباط الماضي.

ويأتي الحادث الأخير بالتزامن مع توسيع "أمازون" نطاق خدمة توصيل الطلبات بالطائرات المسيّرة، إذ تقول الشركة إن أسطولها نقل مئات الآلاف من الطرود خلال العام الجاري، وينفذ نحو ستة آلاف رحلة يوميًا.

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي اعتزامها إتاحة الخدمة في نحو 500 مدينة وبلدة أميركية بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل ستة أضعاف نطاق انتشارها عند الإعلان عن الخطة.

وتستهدف الخدمة توصيل مشتريات خفيفة الوزن، تشمل المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الإلكترونية.