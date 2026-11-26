رجّح ويليامز أن يكون المطورون قد استعانوا بأحد النماذج الأجنبية متاحة الأوزان، مثل نموذج "جيما" التابع لشركة "غوغل"، أو نموذج "كوين" الذي طورته شركة "علي بابا"، بدلًا من بناء نموذج محلي بالكامل، وهو احتمال لم يؤكده المطورون...

كشفت كوريا الشمالية عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحمل اسم "ينبوع الحكمة"، ويتيح للمستخدمين الحصول على إجابات عن أسئلة علمية وتقنية والاستفادة من خدمات الترجمة، في ظل قيود تحظر طرح استفسارات تتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن النظام يبدو أنه أول روبوت دردشة محلي تكشف عنه كوريا الشمالية، استنادًا إلى تحليل أعده الباحث مارتن ويليامز، الزميل في مركز "ستيمسون" الأميركي، ضمن برنامج "38 نورث" المتخصص في شؤون البلاد.

وطوّر النظام معهد أبحاث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في "جامعة كيم إيل سونغ"، بالتعاون مع شركة "بورونهانول تريدينغ" الكورية الشمالية المتخصصة في تطوير البرمجيات.

وجرى تقديم الروبوت، الذي يحمل الاسم الرسمي "نظام خدمات الذكاء الاصطناعي 1.0.. ينبوع الحكمة"، خلال معرض لإنجازات تكنولوجيا المعلومات، أُقيم في العاصمة بيونغ يانغ بين 19 و30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وظهر النظام لاحقًا في تقرير بثته قناة "ريونغ نام سان" التعليمية، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأتاح الاطلاع على بعض خصائصه والقيود المفروضة على استخدامه.

وبحسب تحليل ويليامز، يستطيع الروبوت استقبال الاستفسارات باللغتين الكورية والإنجليزية، فيما أظهرت اللقطات التلفزيونية سجلًا للمحادثات يتضمن أسئلة بشأن تطوير ألعاب إلكترونية والأدوية المناسبة لعلاج الصداع.

غير أن النظام يعرض تنبيهًا يحظر على المستخدمين طرح أسئلة ذات مضمون سياسي أو اجتماعي، فضلًا عن الاستفسارات التي يصنفها بأنها "غير لائقة"، ويحملهم مسؤولية العواقب المترتبة على استخدامه لأغراض ضارة.

ورصد الباحث ما يبدو أنه آلية لتصنيف الأسئلة قبل معالجتها، إذ أظهرت اللقطات تصنيف أحد الاستفسارات ضمن الأسئلة المعرفية، مرجحًا إمكانية استخدام هذه الخاصية لاستبعاد موضوعات محددة.

ويشبه تصميم واجهة "ينبوع الحكمة" واجهة روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، إذ تتضمن قائمة بالمحادثات السابقة وزرًا لبدء محادثة جديدة في الجانب الأيسر، إلى جانب نافذة رئيسية للمحادثة في الجانب الأيمن.

ولم يكشف العرض التلفزيوني عن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يستند إليه النظام، أو طبيعة الأجهزة المستخدمة في تشغيله.

ورجّح ويليامز أن يكون المطورون قد استعانوا بأحد النماذج الأجنبية متاحة الأوزان، مثل نموذج "جيما" التابع لشركة "غوغل"، أو نموذج "كوين" الذي طورته شركة "علي بابا"، بدلًا من بناء نموذج محلي بالكامل، وهو احتمال لم يؤكده المطورون.

وتتيح النماذج متاحة الأوزان للمطورين تنزيل مكوناتها المدربة وتشغيلها وتعديلها، وفقًا لشروط الترخيص الخاصة بها.

وأوضح ويليامز أن بعض هذه النماذج يمكن تشغيلها باستخدام حواسيب محدودة الإمكانات، في حين تتطلب النماذج الأكبر تجهيزات حاسوبية أكثر تطورًا، معتبرًا أن محدودية مراكز البيانات الكبيرة في كوريا الشمالية قد تعوق تشغيل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا.

ويأتي الكشف عن الروبوت في أعقاب تقارير بشأن استخدام عناصر كورية شمالية خدمات ذكاء اصطناعي أجنبية لتنفيذ أعمال تقنية وأنشطة احتيالية.

وكانت شركة "أنثروبيك" الأميركية قد أعلنت، في 27 أغسطس/ آب 2025، أنها رصدت استعانة عناصر كورية شمالية بروبوت الدردشة "كلود" للحصول على وظائف عن بُعد لدى شركات تكنولوجيا أميركية مدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500"، باستخدام هويات مهنية مزيفة.

وبحسب الشركة، شملت هذه الأنشطة اختلاق سجلات مهنية واجتياز اختبارات البرمجة والتقييمات التقنية، فضلًا عن إنجاز مهام فعلية بعد الحصول على الوظائف.

وأكدت الشركة أنها حظرت الحسابات المرتبطة بهذه الأنشطة، وشاركت نتائج تحقيقاتها مع السلطات المختصة.