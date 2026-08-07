رصد غازات في سحابة ضخمة من الغبار إثر اصطدام صاروخ "سبيس إكس" بالقمر

سجل التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي خطوطًا طيفية كشفت عن البصمات الكيميائية للغازات الموجودة داخل السحابة، بعد اصطدام مرحلة من الصاروخ بالقمر بسرعة بلغت نحو 8690 كيلومترًا في الساعة...

رصد علماء آثار غازي الصوديوم والليثيوم في سحابة ضخمة من الغبار والحطام نتجت عن اصطدام جزء من صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" بسطح القمر، في حادثة تتيح للباحثين فرصة لدراسة آثار ارتطام الحطام الفضائي الاصطناعي بالبيئة القمرية.

وسجل التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي خطوطًا طيفية كشفت عن البصمات الكيميائية للغازات الموجودة داخل السحابة، بعد اصطدام مرحلة من الصاروخ بالقمر بسرعة بلغت نحو 8690 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب المرصد، أمكن رصد المؤشرات الطيفية للسحابة لمدة تراوحت بين خمس و10 دقائق. وقدّر عالم الفلك كارل شميدت، من مركز فيزياء الفضاء في جامعة بوسطن، امتداد السحابة بعشرات الكيلومترات.

ويرجّح الباحثون أن الصوديوم الذي ظهر في القياسات مصدره تربة القمر، في حين قد تكون آثار الليثيوم ناجمة عن مكونات المرحلة الصاروخية نفسها.

ووقع الاصطدام قرب منطقة الخط الفاصل بين الجزء المضاء بالشمس والجزء المظلم من القمر، ما أدى إلى إضاءة سحابة الغبار لفترة وجيزة بأشعة الشمس.

ومع ذلك، كان رصد الحدث من الأرض بالغ الصعوبة، ولم تتمكن التلسكوبات التي تابعت المنطقة من التقاط صور واضحة للحظة الاصطدام نفسها.

وحدث الاصطدام قرابة الساعة 6:35 صباحًا بتوقيت غرينتش، الأربعاء، وكانت القطعة الصاروخية التي اصطدمت بالقمر تزن نحو أربعة أطنان، ويقارب ارتفاعها مبنى من خمسة طوابق.

وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، باستخدام مسبارها للاستطلاع المداري القمري، إلى جانب المسبار الكوري الجنوبي "باثفايندر"، تصوير موقع الاصطدام، في محاولة لرصد الحفرة الجديدة وبقايا المرحلة الصاروخية، لكن الحصول على هذه الصور قد يستغرق أيامًا.

وقدّرت عالمة الفيزياء الفلكية الأسترالية سارة ويب أن قوة الاصطدام ربما أحدثت حفرة جديدة يبلغ قطرها نحو 20 مترًا وعمقها خمسة أمتار. وأشارت إلى أن حجم سحابة الغبار كان متوقعًا، لكن صعوبة رصد لحظة الارتطام فاجأت العلماء رغم توجيه عدة تلسكوبات نحو القمر.

وكان صاروخ "فالكون 9" التابع لـ"سبيس إكس" قد أُطلق في كانون الثاني/يناير 2025 حاملًا مركبتي هبوط قمريتين. وعاد المعزز إلى الأرض، بينما بقيت المرحلة العليا في الفضاء بعدما استخدمت لدفع المركبتين نحو وجهتيهما.

وقال الباحث بنجامين فرناندو، من مختبر لوس ألاموس الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، إن الاصطدام قد يوفر بيانات مفيدة لتجارب زلزالية مستقبلية، ويساعد على تقييم المخاطر المرتبطة بارتطام الحطام الفضائي الاصطناعي بالقمر.

وتكتسب دراسة هذه المخاطر أهمية متزايدة مع خطط "ناسا" لإقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، في وقت يدور فيه حول الأرض عشرات آلاف الأجسام المصنفة حطامًا فضائيًا.

وعلى الرغم من أن سطح القمر يتعرض باستمرار لاصطدامات طبيعية، بينها النيازك الصغيرة، فإن الاصطدامات الناجمة عن أجسام صناعية تظل أقل شيوعًا.