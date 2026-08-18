ظاهرة "إل نينو": تراجع حاد للحرارة ب15 درجة وأمطار مرتقبة في أوروبا

بالمقارنة مع درجات الحرارة المسجلة الخميس الماضي، قد يتجاوز الانخفاض 15 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو ما قد يجعل الأجواء تبدو باردة نسبيًا بعد صيف شديد الحرارة...

تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض في مناطق واسعة من غرب أوروبا خلال هذا الأسبوع، مع وصول جبهة هوائية باردة من المحيط الأطلسي، ما ينهي موجة طويلة من الحر الشديد ويفتح الباب أمام أجواء أكثر اضطرابًا وهطول أمطار في عدد من المناطق.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الموسمية، فيما قد تنخفض في بعض مناطق المملكة المتحدة، بحلول الخميس، إلى نحو ثلاث درجات مئوية دون المعدل المعتاد.

وتشير التوقعات إلى احتمال هطول كميات ملحوظة من الأمطار على جنوب المملكة المتحدة، مع تقدم جبهة باردة من المحيط الأطلسي بين ليل الاثنين والثلاثاء.

بالمقارنة مع درجات الحرارة المسجلة الخميس الماضي، قد يتجاوز الانخفاض 15 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو ما قد يجعل الأجواء تبدو باردة نسبيًا بعد صيف شديد الحرارة...

وكانت أجزاء من جنوب إنكلترا قد سجلت، حتى الاثنين، 62 يومًا متتاليًا من دون أمطار، وفق محطة للأرصاد الجوية في ويسلي بمقاطعة ساري، فيما لم تتجاوز كمية الهطول المسجلة هناك في 16 حزيران/يونيو الماضي 0.4 مليمتر.

ومن المنتظر أن تصبح الأجواء أكثر تقلبًا اعتبارًا من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، مع مرور منطقة ضغط جوي منخفض فوق المملكة المتحدة، ما قد يؤدي إلى زخات مطرية غزيرة ومتكررة وعواصف رعدية في بعض المناطق.

وبعد فترة الجفاف الطويلة، يمكن حتى لفترات محدودة من الأمطار الغزيرة أن تترك أثرًا واضحًا على البيئة والتربة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد مناطق من القارة الأوروبية مزيدًا من الأمطار مع تحرك الجبهة الباردة جنوبًا نحو فرنسا وألمانيا الأربعاء، بينما تبقى فرص الهطول في المناطق الواقعة إلى الجنوب أكثر تفاوتًا وتعتمد بدرجة أكبر على الزخات والعواصف الرعدية، خصوصًا اعتبارًا من الخميس.

وفي المقابل، تستمر موجة الحر الشديد في ولايات جنوب الولايات المتحدة، حيث جرى تمديد تحذيرات من درجات الحرارة الخطرة هذا الأسبوع.

وتواجه تلك المناطق ضعفًا واضحًا في تبريد الأجواء خلال الليل، مع بقاء درجات الحرارة الدنيا قرب 27 و28 درجة مئوية، مقارنة بنحو 22 إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى درجات حرارة دنيا ليلية سجلتها المملكة المتحدة خلال موجة الحر في أواخر حزيران/يونيو.

كما تزيد الرطوبة المرتفعة من الإحساس بالحر، ما يدفع مؤشر الحرارة إلى مستويات خطرة. وتشير النماذج إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ليلًا قد تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من أن مؤشر الحرارة نهارًا قد يتجاوز 46 درجة مئوية، ولا سيما في ولايتي لويزيانا وميسيسيبي.