البيت الأبيض يحوّل سياسات الهجرة إلى ألعاب إلكترونية

قال البيت الأبيض، في بيان لوكالة فرانس برس، إن المبادرة تندرج ضمن محاولات الإدارة ابتكار وسائل جديدة لعرض إنجازات ترامب بطريقة تصل إلى الجمهور الأميركي، معتبرًا أنها تعكس ما وصفه بثقافة المرح والفوز في مقابل رؤية الديمقراطيين...

أطلق البيت الأبيض قسمًا للألعاب الإلكترونية على موقعه الرسمي، مستوحى من ألعاب الأركيد الكلاسيكية ومطعّمًا بشعارات وأفكار مرتبطة بحركة "ماغا"، فيما أثارت إحدى الألعاب، التي تحاكي مطاردة مهاجرين وترحيلهم، انتقادات من جماعات حقوقية.

ويضم القسم لعبة بعنوان "مطاردة ريو"، مستوحاة من لعبة "سنايك"، يتقمص فيها المستخدم دور توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة الأميركية، ويلاحق مهاجرين قرب نهر ريو غراندي على الحدود مع المكسيك.

كما تتضمن المنصة لعبة "ابنِ الجدار"، المستوحاة من "تيتريس"، ويُطلب فيها من اللاعب ترتيب كتل لبناء حاجز حدودي في مواجهة ما تصفه اللعبة بالحشد القادم.

ويقدم الموقع ألعابًا أخرى مرتبطة بسياسات ومبادرات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من بينها لعبة تقوم على التقاط ما يسمى "حسابات ترامب"، وهي حسابات استثمارية للأطفال تتضمن إيداعًا بقيمة 1000 دولار للمولودين بين عامي 2025 و2028.

وفي لعبة أخرى تحمل اسم "فلابي بيل"، يظهر النسر الأصلع وهو يحمل مشروع قانون ويتحرك بين أعمدة في منطقة ناشونال مول، بينما تعتمد لعبة "خط الإمداد" على اختيار مكونات مرتبطة بشعار الإدارة الداعي إلى "جعل أميركا صحية مجددًا".

وروّج حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" للألعاب عبر مقطع مصور يستخدم هوية بصرية مستوحاة من ألعاب الفيديو القديمة، ويركز على شعارات تتعلق ببناء الجدار وترحيل المهاجرين وبرنامج "حسابات ترامب".

وقال البيت الأبيض، في بيان لوكالة فرانس برس، إن المبادرة تندرج ضمن محاولات الإدارة ابتكار وسائل جديدة لعرض إنجازات ترامب بطريقة تصل إلى الجمهور الأميركي، معتبرًا أنها تعكس ما وصفه بثقافة المرح والفوز في مقابل رؤية الديمقراطيين.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية الخطوة، ولا سيما تحويل سياسات الهجرة والاعتقال والترحيل إلى مادة ترفيهية. وقالت المديرة المشاركة في اتحاد "فرونتيرا" بولاية تكساس، أميركا غارسيا غريوال، إن الألعاب تتعامل باستخفاف مع حياة أشخاص متأثرين بهذه السياسات، معتبرة أن المبادرة تعكس انقطاعًا عن المعاناة الإنسانية للمهاجرين.

كما قالت منسقة البرامج في منظمة "أميغوس سان دييغو كوميونيتي"، أدريانا جاسو، إن إطلاق الألعاب يعكس افتقارًا إلى الجدية، واتهمت الإدارة بالسخرية من المهاجرين وتجريدهم من إنسانيتهم، في ظل استمرار الوفيات داخل بعض مراكز الاحتجاز، بحسب قولها.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد سياسات الهجرة، بعدما جعل الرئيس ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين أحد أبرز تعهداته خلال حملته الانتخابية. ومنذ بدء ولايته الثانية مطلع عام 2025، وسعت الإدارة عمليات الترحيل والإجراءات الرامية إلى الحد من محاولات عبور الحدود.