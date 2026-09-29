اختراق "بيتغيت" يسرق عملات مشفرة بقيمة 387.5 مليون دولار

بحسب الشركة، جرى تعديل بيانات التحويلات على نحو جعل العمليات الخبيثة تبدو كأنها معاملات مشروعة، فمرّت عبر آليات الموافقة قبل تحويل الأموال إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون....

تعرضت منصة "بيتغيت" (Bitget) للعملات المشفرة لهجوم إلكتروني أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة نحو 387.5 مليون دولار إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون، في حادث وصفته شركة "تي آر إم لابس" (TRM Labs) بأنه أكبر سرقة للعملات المشفرة من حيث القيمة منذ بداية العام.

وكانت "بيتغيت" قد قدّرت خسائرها في البداية بنحو 351.6 مليون دولار، قبل أن ترفع الرقم إلى 387.5 مليون دولار بعد احتساب أصول إضافية على شبكتي "زد كاش" (Zcash) و"ترون" (TRON).

وبدأت الحادثة عند الساعة 18:31 بالتوقيت العالمي في 24 أيلول/سبتمبر 2026، حين رصدت أنظمة المنصة تحويلات غير مصرّح بها من عدد من محافظها، ما دفعها إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وتعليق عمليات السحب بصورة مؤقتة.

وقالت الشركة إن الأصول المتضررة كانت موزعة على محافظ ساخنة ودافئة تستخدم في تنفيذ العمليات اليومية، بينما بقيت المحافظ الباردة، التي تحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول بعيدًا عن الاتصال المباشر بالإنترنت، بمنأى عن الاختراق.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لـ"بيتغيت"، غرايسي تشين، أن الهجوم لم يعتمد على سرقة المفاتيح الخاصة للمحافظ، بل استهدف نظامًا خلفيًا مرتبطًا ببنية المحافظ، ما أتاح للمهاجمين التلاعب ببيانات المعاملات قبل وصولها إلى نظام التفويض.

وبحسب الشركة، جرى تعديل بيانات التحويلات على نحو جعل العمليات الخبيثة تبدو كأنها معاملات مشروعة، فمرّت عبر آليات الموافقة قبل تحويل الأموال إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون.

وتشير هذه الآلية إلى أن نقطة الاختراق كانت في أنظمة التحكم التي تحدد المعاملات التي ينبغي الموافقة عليها وتوقيعها، وليس بالضرورة في المفاتيح الخاصة نفسها.

وقالت "بيتغيت" في تحديث لاحق إنها تمكنت من تحديد مسار الهجوم والثغرة المستخدمة وأغلقتها، فيما واصلت شركتا "مانديانت" (Mandiant) و"سلو ميست" (SlowMist) إجراء تحقيقين مستقلين في الحادث. ولم تكشف المنصة حتى الآن جميع التفاصيل التقنية المتعلقة بالطريقة التي حصل بها المهاجمون على الوصول الأولي إلى النظام.

وشملت الأصول المسروقة عملات ورموزًا عدة، بينها "إكس آر بي" (XRP) و"إيثيريوم" (ETH) و"تيثر" (USDT) و"زد إي سي" (ZEC) و"يو إس دي سي" (USDC) و"يو إس دي تي زيرو" (USDT0) و"إكس إيه يو تي" (XAUt) و"بي إن بي" (BNB) و"أفاكس" (AVAX) و"ترون" (TRX).

وانتقلت الأموال عبر شبكات مختلفة، من بينها "إيثيريوم" وشبكات متوافقة معها، و"إكس آر بي ليدجر" (XRP Ledger)، و"زد كاش"، و"ترون".

ووفق تحليلات "تي آر إم لابس"، جرى توزيع جزء كبير من الأموال سريعًا على عناوين جديدة، فيما تحركت أجزاء أخرى عبر منصات وبروتوكولات مختلفة في محاولة لتعقيد عمليات التتبع والاستعادة.

ورصدت الشركة كذلك تحويل بعض الأصول إلى عملات رقمية أخرى، بما في ذلك نقل جزء من الأموال باتجاه شبكة "بيتكوين" عبر خدمات للتبادل بين الشبكات.

أما بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم، فلم يُحسم الأمر بعد. وقالت تشين إن مؤشرات أولية، من بينها أنماط عناوين الإنترنت وحركة الأموال على سلاسل الكتل، ترفع احتمال ارتباط المهاجمين بجهات كورية شمالية.

من جهتها، قالت "تي آر إم لابس" إن بعض أنماط الهجوم تتقاطع مع أساليب ظهرت في سرقات سابقة نُسبت إلى جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، لكنها لم تعتبر هذه المؤشرات دليلًا نهائيًا على المسؤولية.

وأكدت "بيتغيت" أن أرصدة المستخدمين لم تتأثر، وأن محافظها الباردة لم تتعرض للاختراق، كما قالت إن منتج "بيتغيت وولت"، وهو محفظة ذاتية الحفظ تعمل ببنية تحتية منفصلة، ظل خارج نطاق الحادث.

وأضافت أن قيمة الخسائر تقع ضمن نطاق صندوق حماية المستخدمين، الذي كانت قيمته تتجاوز 464 مليون دولار وقت وقوع الهجوم.

وأوضحت الشركة أن تعليق عمليات السحب كان إجراءً احترازيًا لإجراء مراجعة أمنية شاملة، وليس نتيجة عجز عن تلبية طلبات المستخدمين، بينما استمرت عمليات التداول والإيداع خلال فترة التعليق.

وفي إطار الاستجابة، حددت المنصة العناوين المرتبطة بالأموال المسروقة، وأبلغت جهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في أمن سلاسل الكتل، كما استعانت بـ"مانديانت" و"سلو ميست" للتحقيق وتتبع حركة الأصول عبر الشبكات المختلفة.

وأطلقت "بيتغيت" أيضًا برنامج مكافآت يتيح الحصول على 5% من قيمة الأموال التي يتمكن أي طرف من تجميدها أو استعادتها وفق شروط البرنامج، مشيرة إلى أن جزءًا من الأصول جُمّد بالفعل بالتعاون مع منصات وشركات ومشروعات في قطاع العملات المشفرة.

وبدأت المنصة إعادة خدمات السحب تدريجيًا، إذ استأنفت عمليات سحب "بيتكوين" في 28 أيلول/سبتمبر، على أن تستأنف "إيثيريوم" في 29 أيلول/سبتمبر و"تيثر" في 30 أيلول/سبتمبر، قبل إعادة بقية الأصول والعملات الورقية وعمليات التداول من شخص إلى شخص في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بعد استكمال اختبارات الأمان لكل مرحلة.

وتسلط الحادثة الضوء على أن أمن منصات العملات المشفرة لا يقتصر على حماية المفاتيح الخاصة، بل يشمل كذلك أنظمة إنشاء المعاملات والتفويض والمراجعة، التي قد تتحول إلى نقطة ضعف حتى مع بقاء المفاتيح نفسها محمية.

كما تُظهر صعوبة استعادة الأصول بعد خروجها من محافظ المنصة، إذ يمكن نقلها سريعًا بين عناوين وشبكات مختلفة وتحويلها إلى أصول أخرى، ما يجعل التتبع على سلاسل الكتل والتعاون بين المنصات وشركات الأمن ومصدري العملات المستقرة والجهات القانونية جزءًا أساسيًا من التعامل مع مثل هذه الاختراقات.