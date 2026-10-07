فشل إعدام سجينة يقود إلى استقالة مسؤول السجون في ولاية تينيسي الأميركية

أعلن محامو كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأميركية، أنها استعادت وعيها وباتت تتحدث، بعد نجاتها من محاولة إعدام بحقنة قاتلة في 30 سبتمبر/ أيلول، فيما لا يزال وضعها الصحي على المدى الطويل غير واضح...

استعادت كريستا بايك، السجينة المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأميركية، وعيها وباتت قادرة على التحدث، بعد نجاتها من محاولة إعدام فاشلة أُعطيت خلالها جرعتين من عقار بنتوباربيتال، بحسب ما أعلن محاموها الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن محامي بايك، البالغة 50 عاماً، قولهم إنها لا تزال تتلقى رعاية طبية حرجة بعد محاولة إعدامها في 30 سبتمبر/ أيلول، مشيرين إلى أن توقعات حالتها الصحية لا تزال غير واضحة، وأن تعافيها قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وقال المحامون في بيان إن بايك "واعية وتتحدث"، رغم ما وصفوه بأضرار بالغة لحقت بذراعيها، مؤكدين أنها لا تزال مقيدة إلى سرير المستشفى.

وأضافوا أنهم ممتنون للمسعفين والطواقم الطبية التي تولت علاجها، وقالوا إن بايك هي الشخص الوحيد المعروف الذي نجا من محاولة إعدام كاملة في الولايات المتحدة.

وطالب محاموها حاكم تينيسي بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها إلى السجن المؤبد من دون إمكان الإفراج المشروط.

وكانت بايك قد نُقلت بسيارة إسعاف من سجن في ناشفيل ليلة 30 سبتمبر/ أيلول، بعدما فشلت محاولة إعدامها. وقال شهود إنهم سمعوها تختنق وتعاني لنحو ساعة بعد تلقي الجرعة الأولى، قبل إعطائها جرعة ثانية لم تؤد إلى وفاتها.

ونُقلت بعد ذلك إلى المستشفى، حيث وُضعت على جهاز للتنفس الاصطناعي وظلت في حالة حرجة.

وقال أحد محاميها، راندي سبايفي، إن عملية الإعدام كانت "قاسية وتعذيبية"، مشيراً إلى أنه أحصى سبع إبر في ذراعها اليسرى، وإن إحداها بدت منحنية عند سحبها.

وكان محامو بايك قد حذروا قبل موعد الإعدام من أن المسؤولين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى أوردة مناسبة، ما قد يتسبب لها بمعاناة، لكن الولاية مضت في تنفيذ الإجراء بعدما سمحت المحكمة العليا الأميركية بذلك.

وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة انتقادات واسعة من معارضين لعقوبة الإعدام ومن شخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة. كما استقال مفوض إدارة السجون في تينيسي فرانك سترادا في أعقاب الحادثة، وسط تدقيق متزايد في سجل عمليات الإعدام التي نُفذت خلال توليه مناصب قيادية في جهاز السجون.

وكانت بايك مقرراً أن تصبح أول امرأة تُعدم في تينيسي منذ أكثر من 200 عام.

وأُدينت بايك بقتل زميلتها كولين سليمر، البالغة 19 عاماً، عام 1995، حين كانت بايك في الثامنة عشرة من عمرها. وبحسب الادعاء، استدرجت بايك وصديقها آنذاك تاداريل شيب سليمر إلى منطقة حرجية في 12 يناير/ كانون الثاني 1995، حيث قُتلت.

وأُدين شيب بالقتل من الدرجة الأولى عام 1997 وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكان الإفراج المشروط.

ولم تنكر بايك تورطها في قتل سليمر. وقالت لاحقاً، في بيان أُرفق بطلب العفو عنها، إنها احتاجت إلى سنوات لإدراك خطورة ما فعلته وحجم تأثير الجريمة في حياة آخرين، معربة عن ندمها على قتل سليمر.

وبحسب "الغارديان"، شُخّصت بايك لاحقاً بالاضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة، كما أمضت نحو 30 عاماً في الحبس الانفرادي أثناء وجودها في جناح المحكوم عليهم بالإعدام.