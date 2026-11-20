ويمثل الرقم العالمي أعلى معدل لحركة البيانات في لحظة الذروة عبر نقاط التبادل التابعة للشركة، التي تتيح تبادل البيانات مباشرة بين شركات الاتصالات ومزودي المحتوى والخدمات الرقمية...

سجّلت شركة "دي-سيكس" الألمانية رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة البيانات عبر نقاط تبادل الإنترنت التابعة لها حول العالم، بالتزامن مع إطلاق لعبة "جي تي إيه 6"، وسط إقبال واسع على تنزيل أحدث إصدارات سلسلة الألعاب الشهيرة التي تطورها شركة "روكستار جيمز".

وأعلنت الشركة، في بيان أن معدل تدفق البيانات عبر شبكاتها العالمية بلغ 33.03 تيرابت في الثانية بزيادة تقارب 25% مقارنة بمعدلات التدفق الأسبوعية في بداية العام.

وسجّلت نقطة تبادل الإنترنت في فرانكفورت الألمانية تدفقًا بلغ 22.15 تيرابت في الثانية، فيما وصلت حركة البيانات في دبي إلى 1.25 تيرابت في الثانية.

ويمثل الرقم العالمي أعلى معدل لحركة البيانات في لحظة الذروة عبر نقاط التبادل التابعة للشركة، التي تتيح تبادل البيانات مباشرة بين شركات الاتصالات ومزودي المحتوى والخدمات الرقمية.

وبدأت الزيادة الكبيرة في حركة الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي للعبة، إذ سجّلت "دي-سيكس" في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني معدل تدفق عالميًا بلغ 33.01 تيرابت في الثانية، بالتزامن مع إتاحة التحميل المسبق للعبة.

وفي اليوم نفسه، وصلت حركة البيانات في فرانكفورت إلى 22.30 تيرابت في الثانية، وهو مستوى تجاوز الذروة المسجلة خلال إطلاق اللعبة.

وامتدت الزيادة إلى عدد من المدن حول العالم، إذ سجّلت دالاس الأميركية تدفقًا بلغ 2.87 تيرابت في الثانية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 2.44 تيرابت في الثانية في نيويورك، و1.43 تيرابت في الثانية في مدريد، و627 جيجابت في الثانية في سنغافورة.

وأوضحت "دي-سيكس" أن الحجم الكبير للعبة، الذي يصل إلى نحو 210 جيجابايت، يفرض ضغطًا ملحوظًا على الشبكات، إذ يستغرق تنزيلها أكثر من 9 ساعات باستخدام اتصال بسرعة 50 ميجابت في الثانية، حتى في الظروف المثالية.

ويساعد السماح بالتحميل المسبق على توزيع حركة البيانات على عدة أيام تسبق الإطلاق، فيما يمكن أن تؤدي التحديثات وخدمات البث المرتبطة باللعبة إلى زيادة إضافية في الطلب على الشبكات.

وتزامن الإقبال على تنزيل اللعبة مع مشكلات تقنية واجهها بعض مستخدمي أجهزة "بلايستيشن 5"، شملت تعثر تفعيل أكواد الألعاب وترقية الإصدارات وتثبيتها.

وبحسب موقع "غيمز رادار بلس"، واجه بعض محرريه في بريطانيا هذه المشكلات، إلى جانب تباطؤ في أداء متجر "بلايستيشن" وتعثر عمليات التنزيل، رغم نجاح بعض المحاولات بعد تكرارها.

وأشار الموقع إلى أن صفحة الحالة الرسمية لخدمات "بلايستيشن" كانت تعرض الخدمات بوصفها تعمل بصورة طبيعية في بريطانيا وأميركا الشمالية وقت إعداد تقريره.

وفي موازاة الضغط على شبكات الإنترنت، كشفت تقديرات شركة أبحاث السوق "سينسور تاور" عن حجم الإقبال التجاري على اللعبة قبل طرحها رسميًا.

ووفق بيانات نقلتها مجلة "فوربس" في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغت الطلبات المسبقة الرقمية نحو 17.07 مليون نسخة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.65 مليار دولار.

واستحوذت نسخة "بلايستيشن" على نحو 75% من الطلبات المسبقة، مقابل 25% لنسخة "إكس بوكس"، بحسب التقديرات نفسها.

وتُعد "جي تي إيه 6" أحدث الأجزاء الرئيسية من سلسلة "غراند ثفت أوتو"، التي تقوم على عالم مفتوح يتيح للاعبين التجول بحرية، وقيادة المركبات، واستكشاف المناطق المختلفة، إلى جانب تنفيذ مهمات رئيسية وأنشطة جانبية.

وتدور أحداث اللعبة في ولاية "ليونيدا" الأميركية الخيالية، المستوحاة من ولاية فلوريدا، وتضم مدينة "فايس سيتي"، المستوحاة من ميامي، ضمن عالم يجمع بين المناطق الحضرية والسواحل والجزر والمستنقعات.

وتتمحور القصة حول شخصيتَي "جيسون" و"لوسيا"، اللذين يجدان نفسيهما وسط مؤامرة إجرامية تمتد عبر الولاية، بعد تعثر عملية كانا يعتقدان أنها ستكون سهلة، ما يدفعهما إلى الاعتماد على بعضهما للبقاء على قيد الحياة.

وقال مؤسس "روكستار جيمز" ورئيسها، سام هاوزر، في بيان إطلاق اللعبة، إنها تمثل حصيلة الجهود التي بذلتها الشركة منذ بداية عملها في تطوير الألعاب، معربًا عن أمله في تقديم تجربة تتجاوز توقعات الجمهور.

ويأتي إطلاق الجزء السادس في وقت تقترب فيه المبيعات الإجمالية لسلسلة "غراند ثفت أوتو" من 480 مليون نسخة، بينها نحو 235 مليون نسخة للجزء السابق "جي تي إيه 5".