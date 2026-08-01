وفاة رجل من المغار ومصاب من الشبلي أم الغنم بحالة خطيرة في حادثي طرق منفصلين

أعلن مستشفى بوريا وفاة رجل من المغار إثر إصابته في حادث انقلاب دباب قرب المدينة، كما قال إنه استقبل سائق دراجة نارية من الشبلي أم الغنم وهو بحالة خطيرة إثر حادث طرق.

توفي رجل (51 عاما) من المغار إثر إصابته في حادث انقلاب دباب (تراكتورون) وقع الجمعة قرب المدينة.

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ونقل الرجل إلى مستشفى "بوريا" وهو بحالة حرجة، وقد أقر الطاقم الطبي هناك وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكانت "نجمة داود الحمراء" قد أبلغت عن تقديم طاقمها عمليات الإنعاش للرجل بعد حادث دباب على شارع 807 قرب المغار.

وقال اثنان من أفراد الطاقم الطبي، إنه "تلقينا بلاغا حول إصابة راكب تراكتورون الذي تواجد بالقرب منه وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، إذ بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش له ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة حرجة ونصارع على حياته"؛ قبل إقرار وفاته لاحقا في المستشفى.

وأعلن المستشفى نفسه وصول سائق دراجة نارية من بلدة الشبلي أم الغنم بحالة خطيرة جراء حادث طرق، وجرى نقله إلى قسم العلاج المكثف.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 249 شخصا بينهم 100 مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.