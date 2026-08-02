احتواء تمدد الحريق قرب زلفة وإبعاد الخطر عن المنازل

تراجعت خطورة الحريق المندلع قرب زلفة بعد وقف تمدده باتجاه المنازل، فيما تواصل طواقم الإطفاء عمليات تطويق بؤر النيران والسيطرة الكاملة عليها، من دون تسجيل إصابات.

أوقفت طواقم الإطفاء، بمساندة طائرات الإخماد، تمدد حريق اندلع، اليوم الأحد، في أحراش وأراضٍ زراعية قرب قرية زلفة باتجاه المنازل، فيما تواصل عملياتها للسيطرة الكاملة على النيران، من دون تسجيل إصابات.

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وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن خطر وصول الحريق إلى المباني تراجع بصورة كبيرة، بعد تنفيذ الطائرات عدة جولات لإلقاء مواد مثبطة للنيران، بالتزامن مع عمل الطواقم الأرضية على محاصرة ألسنة اللهب.

وكان الحريق قد انتشر بسرعة باتجاه خط المنازل، في ظل رياح قوية وأحوال جوية صعبة، ما استدعى استدعاء طواقم من محطتي الخضيرة والعفولة وتفعيل منظومة الإطفاء الجوي.

حريق سريع الانتشار يهدد منازل قرية زلفة



تعمل طواقم الإطفاء، بمساندة أربع طائرات، على احتواء حريق اندلع في أحراش ومنطقة مفتوحة قرب قرية زلفة، وانتشر بسرعة بفعل الرياح القوية والظروف الجوية القاسية، فيما تتركز الجهود على منع وصول النيران إلى منازل القرية، من دون تسجيل إصابات حتى… pic.twitter.com/BTZJeqiEmb — موقع عرب 48 (@arab48website) August 2, 2026

وأوضحت سلطة الإطفاء أن التنسيق بين الطواقم البرية والطائرات أتاح وقف تقدم النيران باتجاه منازل القرية، بعدما ركزت عمليات الإخماد على الجبهة الأقرب إلى المناطق السكنية.

وقسّم قائد عمليات الإطفاء المنطقة إلى قطاعين، فيما تواصل الطواقم تطويق الحريق وإخماد بؤر الاشتعال ومنع تجدده أو امتداده إلى مناطق إضافية.

ولم تُسجّل إصابات، فيما لم تعلن الطواقم بعد السيطرة الكاملة على الحريق، وتواصل عملها حتى الانتهاء من إخماده، بحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

ويتزامن الحريق مع أجواء شديدة الحرارة تسود البلاد، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من درجات حرارة مرتفعة ورياح قوية تزيد خطر انتشار النيران في الأحراش والمناطق المفتوحة.