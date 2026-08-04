اللد: تشييع جثمان سامي جعصوص بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة

تشييع جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص في اللد بمشاركة المئات من الأهالي، وذلك بعد أكثر من شهر من احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب إعدامه برصاص الشرطة الإسرائيلية في المدينة.

شيع المئات من أهالي اللد ليل الثلاثاء - الأربعاء، جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب شهر من احتجازه منذ إعدامه برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم 1 تموز/ يوليو الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل جثمان الضحية جعصوص إلى المقبرة الجنوبية في اللد، من بعدها نقل إلى المسجد العمري الكبير للصلاة عليه، من ثم جرى تشييعه ومواراته الثرى.

من تشييع جثمان الضحية سامي جعصوص في اللد



التفاصيل: https://t.co/xZQGDx71tU pic.twitter.com/vaap4huZO4 — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وأكد رئيس اللجنة الشعبية في المدينة، المحامي خالد الزبارقة، في خيمة الاعتصام التي نصبت للمطالبة بتحرير جثمان الضحية الجعصوص، أن الجثمان وصل المقبرة الجنوبية في اللد ليتم غسله ثم نقله إلى العائلة من أجل وداعه وتشييعه إلى مثواه الأخير.

كما قال عضو اللجنة الشعبية في اللد غسان منير، إنه تم تحرير جثمان الشاب سامي جعصوص بعد 35 يوما من قتله و33 يوما من احتجازه عبثا.

اللد: وصول جثمان الضحية سامي جعصوص إلى المسجد العمري الكبير بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة الإسرائيلية



التفاصيل: https://t.co/xZQGDx71tU pic.twitter.com/gnMhZMgI2Z — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وطالبت العائلة الثكلى على مدار شهر كامل، السلطات والشرطة بتحرير جثمان ابنها من دون أي قيد أو شرط، وقدمت التماسا بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي إلى المحكمة العليا التي بدورها أمهلت الجهات المسؤولة مدة 14 يوما بشأن الرد حول أسباب استمرار الاحتجاز.

اللد: وصول جثمان الضحية سامي جعصوص إلى المسجد العمري الكبير بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة الإسرائيلية



التفاصيل: https://t.co/xZQGDx71tU pic.twitter.com/mAqr2zVGKh — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وحاولت الشرطة فرض شروط تعجيزية لتسليم جثمان جعصوص، من بينها تفكيك خيمة العزاء والاعتصام، ومنع الصلاة على جثمانه في المسجد أو في المنزل، وتحديد عدد المشاركين في الجنازة بخمسين شخصا، وهو ما رفضته العائلة جملة وتفصيلا وقالت إنه يتنافى مع الشعائر الإسلامية.

وكانت السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية استخدام جثمان الضحية بمفاوضات بشأن أسرى ومفقودين إسرائيليين، بحسب الرد الذي قدمته النيابة العامة وطلبت من المحكمة وقف الإجراءات ليتسنى للجيش الإسرائيلي فحص إمكانية الاحتفاظ بالجثمان لأغراض إعادة أسرى ومفقودين.