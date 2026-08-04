شارك العشرات من الأهالي والقيادات المحلية في شفاعمرو في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة هم: الشقيقتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك.

انطلقت في مدينة شفاعمرو مساء، الثلاثاء، مراسم إحياء ذكرى مرور 21 عاما على المجزرة التي ارتكبها الإرهابي ناتان زادة، وأسفرت عن استشهاد الشقيقتين هزار ودينا تركي وميشيل بحوث ونادر حايك وإصابة 15 آخرين من أهالي المدينة، في 4 آب/ أغسطس 2005.

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وشارك العشرات من الأهالي والقيادات المحلية في مراسم إحياء ذكرى المجزرة عند دوار الشهداء وسط المدينة، حيث تخللت وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وإضاءة الشموع وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وذلك بدعوة من البلدية واللجنة الشعبية في شفاعمرو.

من مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة هم: الشقيقتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/rdUk4QjCBm — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وتعود المجزرة إلى يوم 4 آب/ أغسطس 2005، حينما أقدم الإرهابي المتطرف ناتان زادة بإيعاز من عصابات إجرامية صهيونية، على الصعود لحافلة عمومية حملت رقم 165 وعملت آنذاك في الخط من حيفا إلى شفاعمرو، وعند وصولها إلى المدينة أطلق الإرهابي زادة النار تجاه مستقلي الحافلة ما أسفر عن استشهاد الشقيقتين هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك وإصابة 15 آخرين آنذاك.

من مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو: وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/a8RMzp0iyw — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وقالت والدة الشهيدتين هزار ودينا، فايزة تركي، لـ"عرب 48"، إن "مرور 21 عامًا على استشهاد هزار ودينا لم يخفف من ألم الفقد، إذ أن الجرح لا يزال ينزف وكأن الجريمة وقعت بالأمس. لا يمر يوم واحد دون أن أتذكرهما".

وأضافت أن "العائلة أطلقت اسمي هزار ودينا على حفيدتين لها تخليدًا لذكراهما، إلا أن إحدى الحفيدتين توفيت قبل أربعة أشهر إثر حادث في صفورية وهي في العشرين من عمرها، ما زاد من حزن العائلة. فيما أنهت الحفيدة الأخرى هذا العام المرحلة الثانوية".

والدة الشهيدتين هزار ودينا تركي تتحدث لـ"عرب 48" بعد 21 عاما على مجزرة شفاعمرو وفقد ابنتيها



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/QDzu2XKczk — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

واستعادت تركي لحظة تلقي خبر العملية، قائلة "سمعنا في البداية حينها عن إطلاق نار داخل حافلة، فتوجهنا إلى المكان ثم إلى المستشفيات بحثًا عن هزار ودينا، وتنقلنا بين المستشفيات من دون أن نحصل على أي معلومة، قبل أن نتأكد من استشهادهما لاحقا".

وربطت بين ذكرى ابنتيها وما يجري في غزة اليوم، مؤكدة أن مشاهد الحرب تعيد إليها الألم ذاته، وأنها تشعر بمعاناة أهالي غزة وكأنها تعيشها بنفسها، معربة عن أملها بأن ينعم الفلسطينيون بالأمن والسلام، وأن تتوقف الحروب والظلم.

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد، لـ"عرب 48"، إن "اللجنة الشعبية وبلدية شفاعمرو حرصتا هذا العام وكل عام منذ وقوع المجزرة على إحياء ذكراها، وقد تضمن البرنامج هذا العام تجمّعا للمشاركين وإضاءة الشموع، ووضع أكاليل الزهور، إلى جانب أغاني وطنية ملتزمة، دون أي كلمات وخطابات".

عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو مراد حداد يتحدث لـ"عرب 48" في الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/wIjl37gicA — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وأضاف أن "الإصرار على إحياء الذكرى سنويًا يهدف إلى إبقاء الشهداء في ذاكرة ووجدان أهالي شفاعمرو، وفي هذا الجانب قمنا بتوزيع كتيب يضم أسماء الشهداء وكلمة عن المناسبة".

وأكد حداد، أن "المجزرة تمثل حدثًا وطنيًا وسياسيًا وإنسانيًا يوحّد أبناء شفاعمرو، رغم تنوعها السياسي والاجتماعي والطائفي، لأنها القضية التي لا يختلف عليها أحد. الرسالة الأساسية هي التمسك بكل ما يجمع أبناء المدينة، فالإرهابي الذي جاء لارتكاب المجزرة لم يميز بين الضحايا على أساس انتماءاتهم أو مواقفهم، ولذلك تبقى وحدة شفاعمرو هي الرد الأهم على الجريمة".

وقال القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، بكر عواودة، لـ"عرب 48"، إن "إحياء الذكرى الحادية والعشرين لمجزرة شفاعمرو يحمل أهمية كبيرة، لأنها تستذكر أشخاصًا فقدوا حياتهم لمجرد كونهم عربًا، بعدما أقدم إرهابي على إطلاق النار عليهم داخل الحافلة وقتلهم بدم بارد".

القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودة يتحدث لـ"عرب 48" في الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/1AzZPRATse — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وأضاف عواودة، أن "استذكار هذه الجريمة ضروري، لأن الظروف التي وقعت فيها لم تنتهِ، بل إن الواقع اليوم أصبح أكثر صعوبة. تأتي إحياء الذكرى في إطار ترسيخ الحقيقة والتأكيد على هوية الضحايا ومعرفة من ارتكب الجريمة ومن وقع ضحيتها".