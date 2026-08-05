البعنة: هدم منزل وتحويل مواطنين للحبس المنزلي بعد اعتقالهما

تواصل السلطات الإسرائيلية سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء من دون ترخيص، في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها هذه البلدات.

جانب من عملية هدم المنزل في البعنة فجر اليوم (مواقع التواصل)

هدمت الجرافات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعنة بمنطقة الجليل، بذريعة البناء من دون ترخيص، وذلك وسط انتشار أمني واسع رافق تنفيذ عملية الهدم.

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واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة عناصر من حرس الحدود ووحدات خاصة، البلدة في ساعات الفجر، وحاصرت المنزل ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة، كما أجبرت أفراد العائلة على إخلاء المنزل تمهيدا لهدمه.

فجر اليوم، هدمت الجرافات الإسرائيلية منزل المواطن منير بكري في البعنة بذريعة البناء دون ترخيص، واعتقلت شقيقه عدنان بكري وقريبه خالد عامر بكري خلال احتجاج الأهالي. كما وثّقت العائلة عبارات عنصرية صدرت عن عناصر من القوات المشاركة أثناء تنفيذ الهدم، مثل: "هذه دولتنا دولة اليهود...… pic.twitter.com/sz6GzSv7eV — موقع عرب 48 (@arab48website) August 5, 2026

وأغلقت القوات عددا من المفارق والطرقات الداخلية المؤدية إلى موقع الهدم، في إطار إجراءات أمنية مشددة شهدتها البلدة.

وخلال محاولة عدد من السكان التصدي لعملية الهدم، اعتدت الشرطة على المحتجين واعتقلت شخصين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

هدم منزل في البعنة يتخلله اعتقال اثنين من أفراد العائلة (عرب 48)

وبحسب المعلومات الأولية، نفذ أمر الهدم بحق المبنى بدعوى تشييده من دون الحصول على التراخيص اللازمة، في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل العربية بذريعة البناء غير المرخص.

"اذهبوا إلى غزة".. عبارات عنصرية ترافق هدم منزل واعتقال اثنين في البعنة

وقال صاحب المنزل منير بكري في حديث لـ"عرب 48"، إن "قوات مدججة من الشرطة وصلت واقتحمت المنزل، إذ خلعوا الباب ووجهت إلينا عبارات مسيئة وبذيئة منها ’اذهبوا إلى غزة ولبنان’".

وأضاف "في تلك الساعة كنا جميعا مستيقظين ونستعد لصلاة الفجر، وقد فوجئنا بدخول عناصر الشرطة وبأسلوب التهديد الذي استخدمته، إذ تمكنا من تمالك أنفسنا وتجنب الجدال معها وقلت لها إن المنزل أمامكم لكن دعونا نأخذ ما نحتاجه قبل الخروج، وأخبروني أنهم سيأخذونني معهم".

منير بكري صاحب المنزل المهدوم بالبعنة: "من الساعة الرابعة فجرا اقتحموا بيتنا بعنف، خلعوا الباب، وفرّقوا بيني وبين أبنائي وزوجتي، ورددوا عبارات عنصرية مثل: «اذهبوا إلى غزة» و«اذهبوا إلى لبنان»، قبل أن يباشروا بهدم المنزل. ما جرى لم يكن مجرد إجراء، بل رسالة عنصرية واضحة. رغم كل… pic.twitter.com/FE6xBsTvUj — موقع عرب 48 (@arab48website) August 5, 2026

وتابع بكري "أبعدوني عن أبنائي وبناتي وأبقوني في مكان منفرد، وبعد خروجنا شرعوا بتفتيش المنزل وتفريغه، وقد علمت من ابني أن مبلغ 200 دولار كان بداخل حصالة التي وجدها مفتوحة بينما لم يجد المبلغ داخلها".

وختم بالقول "نحمد الله على كل حال والأهم هو السلامة، وقد وقفنا في وجههم رغم المحاولات المتكررة لاستفزازنا. كان واضحا أن هذا الهدم جاء بدوافع عنصرية وسياسية أكثر منها إجراءات قانونية".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عدنان بكري، شقيق صاحب المنزل الذي هدم في البعنة، إلى جانب قريبه خالد عامر بكري، خلال تنفيذ عملية الهدم.

هدم واعتقالات في البعنة وسط تصريحات عنصرية لعناصر أمنية (عرب 48)

وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقال جاء أثناء وجودهما في محيط المنزل ومحاولتهما الاعتراض على عملية الهدم.

وأضافت المصادر أن عنصرين من القوات المشاركة في العملية وجها عبارات إلى أفراد العائلة، بينها: "اذهبوا إلى غزة" و"هذه دولتنا، دولة اليهود"، وذلك خلال تنفيذ عملية الهدم".

تحويل معتقلي البعنة إلى الاعتقال المنزلي حتى الخميس

وقررت السلطات الإسرائيلية تحويل المعتقلين من البعنة إلى الاعتقال المنزلي، على أن يستمر القرار حتى يوم غد الخميس، ونقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء القرار عقب اعتقالهما خلال عملية هدم منزل في البلدة، فيما ينتظر أن تستكمل الإجراءات القانونية بشأن قضيتهما خلال الفترة المقبلة.