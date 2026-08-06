انطلاق معرض الكتاب في سوق الناصرة.. فعاليات تتواصل على مدار 4 أيام

انطلقت فعاليات معرض الكتاب في سوق الناصرة بحضور واسع من الأهالي والمثقفين، ويتواصل المعرض حتى الأحد، مقدمًا برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يشمل إشهارات كتب، ومحاضرات فكرية، وأمسيات أدبية وفنية، وفعاليات للأطفال

انطلق معرض كتاب سوق الناصرة، مساء الخميس، على أن يتواصل حتى يوم الأحد المقبل، وفي هذه المناسبة يتحول سوق الناصرة القديم إلى مساحة مفتوحة للكتاب والحوار والثقافة، ضمن معرض الكتاب الذي تنظمه "دار طباق للنشر والتوزيع" بالتعاون مع "مركز الدراسات القروية"، و"مكتبة مي وزيادة"، و"مقهى ليوان الثقافي".

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ويجمع المعرض، الذي شارك خلال نشاطاته في اليوم الأول العشرات من أهالي المدينة والناشطين والمثقفين، بين الإصدارات الجديدة ومئات العناوين من مختلف دور النشر الفلسطينية والعربية، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يضم محاضرات فكرية، وأمسيات أدبية، وحفلات إشهار كتب، ولقاءات مع باحثين وكتّاب وفنانين، وفعاليات مخصصة للأطفال، في محاولة لإعادة سوق الناصرة القديم إلى دوره التاريخي بوصفه فضاءً للمعرفة والتبادل الثقافي.

انطلاق معرض الكتاب في سوق الناصرة في فعاليات تتواصل على مدار 4 أيام.



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وافتُتح المعرض اليوم بكلمة ترحيبية من الجهات المنظمة تتناول فكرة المبادرة وأهدافها، وأهمية إقامة معرض كتاب في قلب السوق القديم، باعتباره مكانًا يحمل ذاكرة المدينة ويمنح الثقافة حضورًا يوميًا في الفضاء العام، وتلا ذلك عرض موسيقي افتتاحي يعلن انطلاق أيام المعرض.

معرض الكتاب في سوق الناصرة (عرب 48)

بالإضافة إلى إشهار المجموعة الشعرية "لن يصدّق أحد أنني جثّة" للشاعر إيهاب بسيسو، إذ تتناول الأمسية تجربة الشاعر، وعلاقته بالكتابة، ودور الشعر في التعبير عن الإنسان والذاكرة والواقع، إلى جانب قراءة مختارات من المجموعة وحوار مع الجمهور حول أسئلتها الفكرية والجمالية.

ويخصص اليوم الثاني لإشهار كتاب "الحرش الفلسطيني: سياسات الغزو الأخضر لفلسطين"، بمشاركة مؤلف الكتاب إسكندر عطية والباحث د. علاء إقطيش، وتحاورهما الصحافية نضال رافع.

وتناقش الأمسية تاريخ الأحراش في فلسطين من منظور تاريخي وبيئي، وكيف تطورت علاقة الإنسان الفلسطيني بالغابة عبر العصور، وصولًا إلى السياسات الحديثة المرتبطة بالتشجير واستعمال الغطاء النباتي في إعادة تشكيل المكان. كما تتناول الأمسية العلاقة بين البيئة والذاكرة، وأثر التحولات السياسية على المشهد الطبيعي، ودور البحث التاريخي في قراءة المكان بعيدًا عن السرديات المبسطة. ويتخلل اللقاء حوار مع الجمهور حول القضايا التي يطرحها الكتاب وأساليب البحث التي استند إليها.

معرض الكتاب في سوق الناصرة (عرب 48)

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث ببرنامج مخصص للأطفال، يتضمن أنشطة تشجع على القراءة والإبداع، من خلال رواية القصص وورشات تفاعلية وألعاب تربوية تهدف إلى تعزيز علاقة الأطفال بالكتاب منذ سن مبكرة.

وفي ساعات بعد الظهر، يستضيف المعرض الباحث والمؤرخ إيلان بابيه في محاضرة بعنوان "مستقبل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي في ظل التطورات الأخيرة". وستتناول المحاضرة قراءة أكاديمية للتطورات السياسية الراهنة، وتحليلًا للمسارات التاريخية التي أوصلت المنطقة إلى واقعها الحالي، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة الفلسطينية–الإسرائيلية، مع فسحة واسعة للحوار والأسئلة.

ويختتم اليوم بأمسية معمارية بعنوان "الحداثة في العمارة الفلسطينية وترميم المباني التاريخية"، بمشاركة د. خلدون بشارة والمهندس إلياس خوري، وتدير الحوار المهندسة لبنى عساف. تناقش الأمسية تطور العمارة الفلسطينية الحديثة، والتحديات التي تواجه الحفاظ على الأبنية التاريخية، وأهمية التراث العمراني في تشكيل هوية المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى استعراض تجارب عملية في الترميم وإعادة إحياء المباني التاريخية.

ويختتم المعرض بأمسية فنية مع الفنان التشكيلي جليل شعير، الذي يقدم تجربته في الرسم والفنون البصرية، ويتحدث عن علاقة الفن بالذاكرة والمشهد الطبيعي والعمارة الفلسطينية، وكيف تتحول التجربة الشخصية إلى عمل فني يحمل أبعادًا ثقافية وإنسانية.

معرض الكتاب في سوق الناصرة (عرب 48)

وفي اليوم الرابع والأخير، تختتم الأمسية بحوار مفتوح مع الجمهور، يعقبه الإعلان الرسمي عن اختتام معرض الكتاب.

إلى جانب البرنامج اليومي، يتيح المعرض لزواره الاطلاع على مئات عناوين الكتب في مجالات الأدب، والتاريخ، والفكر، والفنون، وكتب الأطفال، والعلوم الإنسانية، بمشاركة عشرات دور النشر الفلسطينية والعربية. كما يوفر فرصة للقاء المؤلفين والباحثين، وتوقيع الكتب، والتعرف إلى أحدث الإصدارات، في أجواء تجمع بين الثقافة والحوار والانفتاح على مختلف مجالات المعرفة.