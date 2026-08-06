هدم منازل وبنايات في كفر قاسم

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منازل وبنايات سكنية في مدينة كفر قاسم، بذريعة البناء من دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية، في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة.

هدم في كفر قاسم، اليوم

هدمت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منازل وبنايات سكنية في مدينة كفر قاسم، في إطار سياسة هدم المنازل والمنشآت في البلدات العربية بذريعة البناء من دون ترخيص.

وخيّمت أجواء من الغضب والحزن على كفر قاسم عقب تنفيذ عمليات الهدم، فيما تجمّع عدد من الأهالي في المكان لمتابعة ما جرى، وسط حالة من الصدمة والاستياء من استمرار سياسة هدم المنازل.

هدم منزل في كفر قاسم

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وخلّفت الآليات الإسرائيلية وراءها ركامًا وأضرارًا مادية، في مشهد أعاد إلى الواجهة أزمة التخطيط والسكن التي تواجهها البلدات العربية، ومخاوف السكان من تصاعد عمليات الهدم.

ويأتي الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية، نتيجة القيود المفروضة على توسيع مسطحات البناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدًا في عمليات هدم المنازل خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بوقف سياسة الهدم، وإقرار حلول تخطيطية عادلة تكفل حق المواطنين العرب في السكن والتطوير العمراني.