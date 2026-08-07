الطيبة: 3 إصابات بجروح خطيرة ومتوسطة طعنًا

إصابة أشخاص رجال في الثلاثينيات من أعمارهم بجروح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهم للطعن بالطيبة، ونُقلوا إلى مستشفى "مئير" لتلقي العلاج.

أصيب ثلاثة رجال في الثلاثينيات من أعمارهم، اليوم الجمعة، بجروح متفاوتة في من جراء تعرضهم للطعن في مدينة الطيبة، في ظل تصاعد جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي.

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ووصل المصابون إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت لهم الطواقم الطبية العلاج الأولي قبل نقلهم إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا؛ فيما أفادت مصادر محلية بأن المصابين تعرضوا للطعن في ظروف لم تتضح بعد.

ووصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، فيما وُصفت حالة الثالث بالمتوسطة. وبحسب المعطيات الطبية، عانى الثلاثة من جروح نافذة في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وكانوا بوعي كامل لدى وصول الطواقم إليهم.

وقال أحد المسعفين إن الطواقم التقت بالمصابين داخل العيادة وقد كانوا يعانون إصابات خطيرة، مضيفًا أنها قدمت لهم علاجات منقذة للحياة قبل نقلهم إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو خلفيته، كما لم ترد معلومات عن اعتقالات على صلة بها.

وتأتي جريمة الطعن في ظل تصاعد متواصل لجرائم العنف في البلدات العربية، وسط انتقادات لغياب سياسات حكومية جدية لمكافحة الجريمة، وعجز الشرطة الإسرائيلية عن الحد منها وملاحقة مرتكبيها.