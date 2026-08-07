النقب: مصرع الشاب آدم القصاصي بحادث طرق قرب حورة

لقي شاب في الثلاثينات من عمره مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة، مساء الجمعة، جراء حادث طرق خطير ناجم عن تصادم مركبتين وانقلابهما على الطريق السريع قرب حورة في النقب.

لقي الشاب آدم حابس القصاصي الذي يبلغ من العمر 35 عاما، مصرعه، مساء الجمعة، جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من حورة في النقب.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، بأنه "تلقى بلاغا عند تمام الساعة 18:47 في منطقة النقب عن حادث تصادم بين مركبتين على الطريق السريع 316، وقد أكد مسعفو ’نجمة داود الحمراء’ وفاة شاب يبلغ من العمر 35 عامًا".

وذكر أن الشاب توفي "نتيجة إصابات متعددة في أنحاء جسده".

ضحية حادث الطرق، الشاب آدم حابس القصاصي

وأضاف الطاقم الطبي أن مسعفيه "قدموا العلاج الطبي، وأحالوا ثلاثة مصابين، تبلغ أعمارهم بين 27 و30 و37 عامًا، إلى مستشفى ’سوروكا’، وقد وُصفت حالتهم بالمتوسطة، نتيجة إصابات متعددة في أنحاء أجسادهم".

وقال أحد أفراد الطاقم: "هذا حادث سير خطير للغاية بين مركبتين، وكان سائق إحداهما، وهو شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، محاصرًا داخل مركبته التي انقلبت على جانب الطريق، وقد أصيب بجروح بالغة".

وأضاف: "أجرينا له فحوصات طبية، لكنه لم يُظهر أي علامات على الحياة، ولم يكن أمامنا إلا إقرار وفاته".

وتابع: "أما من المركبة الثانية التي انقلبت على جانب الطريق، فقد تم إنقاذ ثلاثة أشخاص منها في الثلاثين من أعمارهم تقريبًا، وكانوا واعين ويعانون من إصابات متعددة".

وقال المصدر ذاته: "قدمنا ​​لهم العلاج الطبي، ونقلناهم إلى المستشفى، وحالاتهم مستقرة".