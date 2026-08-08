التجمع يطلق حملته في النقب بمهرجان حاشد حضره المئات

أطلق التجمع الوطني الديمقراطي حملته الانتخابية للنقب بمهرجان حاشد في رهط بحضور قيادات محلية، وشدد على الوحدة لمواجهة مخططات الاقتلاع، وأهمية تمثيل النقب برلمانيا، ودعم قائمة مشتركة تنتزع حقوق العرب من دون التنازل عن الثوابت الوطنية.

أطلق التجمع الوطني الديمقراطي، السبت، حملته الانتخابية في النقب، بمهرجان حاشد في مدينة رهط، بحضور المئات من أهل النقب وشخصياته القيادية.

وتحدث في المهرجان كل من رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الأول سامي أبو شحادة، والمرشح الثاني بكر عواودة، والمرشح الرابع ابن النقب حسن النصاصرة، بالإضافة إلى رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، ورئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز النصاصرة، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والنائب السابق طلب الصانع.

جانب من المشاركين في مهرجان التجمّع بالنقب

كما ألقى الناشط عزيز الطوري تحيّة للمهرجان والانطلاقة، فيما تولى الصحافي ياسر العقبي عرافة المهرجان.

وشدّد المرشحون في مداخلاتهم على أهمية وحدة الصف لمواجهة مخططات الاقتلاع والتهجير في النقب، وضرورة تمثيل النقب بأكثر من نائب في الكنيست.

وأكّدوا ضرورة التصدي لكل المخططات في النقب والمثلث والساحل والجليل من خلال الوحدة والتنسيق المشترك لجميع الخطوات النضالية؛ سواء في الكنيست أو خارجه.

وعبّر المشاركون عن دعمهم الكامل لقائمة مشتركة تنتزع حقوق المجتمع العربي من دون رهن هذه الحقوق بواجبات تخالف الثوابت الوطنية، وعدم القبول بالفتات التي لا تؤمن أي حل للأجيال المقبلة، بل ممكن أن تزيد الخناق عليهم.