اعتقال أربعة مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل وفاء بدران - حصارمة في البعنة

أعلنت الشرطة، اليوم الأحد، اعتقال أربعة أشخاص من سكان البعنة، بينهم أم وابنها، للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل وفاء بدران - حصارمة، التي قُتلت بإطلاق النار عليها داخل مركبتها أمام أطفالها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

أعلنت الشرطة، اليوم الأحد، اعتقال أربعة أشخاص من سكان قرية البعنة، بشبهة الضلوع في جريمة قتل وفاء محمود بدران - حصارمة (35 عامًا)، بإطلاق النار عليها داخل مركبتها أمام أعين أطفالها الصغار، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفق بيان الشرطة، وقع إطلاق النار صباح 10 كانون الثاني/ يناير 2026، أثناء قيادة الضحية مركبتها في بلدة البعنة، ما أسفر عن مقتلها، فيما كان أطفالها الصغار برفقتها داخل السيارة.

ضحية الجريمة وفاء بدران - حصارمة

وبحسب الشرطة، وصلت قوات كبيرة من لواء الشمال إلى مكان الجريمة فور تلقي البلاغ، وأجرت قيادة اللواء تقييمًا للوضع، قبل أن تُسند مهمة التحقيق إلى الوحدة المركزية (يمار) في منطقة الجليل.

وقالت الشرطة إن "اعتقال المشتبه بهم جاء بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، قبل تحويله إلى تحقيق علني، حيث جرى صباح اليوم اعتقال أربعة مشتبهين، تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عامًا، وجميعهم من سكان البعنة، بينهم أم وابنها".

وأوضحت أن "المشتبه بهم أُحيلوا إلى التحقيق في مكاتب الوحدة المركزية في منطقة الجليل، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم".

وأشارت الشرطة إلى أن "فك رموز جرائم القتل ومكافحة الجريمة الخطيرة يتصدران سلم أولويات لواء الشمال، وأنها توظف موارد ووسائل تكنولوجية وقدرات استخباراتية وقوات متخصصة بهدف كشف الجرائم وتقديم المشتبه بهم إلى القضاء".