اللد: وفاة طفل بعد نسيانه داخل سيارة لنحو ساعتين

بحسب الشبهات، تُرك الطفل داخل السيارة بعدما غلبه النوم، وعثر عليه والداه فاقدًا للوعي. واستدعى الأب طواقم الإسعاف، التي أجرت للطفل عمليات إنعاش ونقلته إلى المستشفى بحالة حرجة جدًا، مع علامات تشير إلى إصابته بضربة حر، قبل إقرار وفاته.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اليوم الأحد، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل سيارة في مدينة اللد، بعد أن بقي فيها لنحو ساعتين، بحسب المعلومات الأولية.

ووفقًا للشرطة، عادت العائلة إلى منزلها، فيما يُشتبه بأن الطفل غلبه النوم داخل السيارة وبقي فيها دون أن تنتبه العائلة إلى وجوده. وبعد نحو ساعتين، لاحظ والده أنه لا يزال داخل المركبة، فعثر عليه فاقدًا للوعي.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقدّمت للطفل عمليات إنعاش، ثم نقلته بحالة حرجة جدًا إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وقال مسعف "نجمة داود الحمراء"، إفي روزنبلوم، إن الطفل كان "ساخنًا جدًا عند لمسه"، وإنه بدأ فورًا بإجراء عمليات الإنعاش، قبل وصول طواقم إضافية ونقله إلى المستشفى مع مواصلة تقديم العلاج له.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما شرع أفراد محطة الشرطة في اللد بجمع الأدلة من المكان.

وبحسب منظمة "بطيرم" لسلامة الأطفال، توفي 23 طفلًا في البلاد خلال السنوات 2021 - 2025 نتيجة نسيانهم أو احتجازهم داخل مركبات، فيما أُصيب 53 طفلًا، بينما جرى إنقاذ 1,513 طفلًا دون أن يصابوا بأذى.