لائحة اتهام ضد عامل من جنين وإغلاق مخبز في مجد الكروم

قدمت الشرطة لائحة اتهام ضد عامل فلسطيني من جنين اعتُقل أثناء عمله في مخبز بمجد الكروم، فيما أصدر نائب قائد المنطقة الشمالية أمرًا بإغلاق المخبز لمدة 30 يومًا، واعتُقل صاحبه للتحقيق.

قدمت الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد عامل فلسطيني من مدينة جنين في الضفة الغربية، بعد اعتقاله أثناء عمله في مخبز في قرية مجد الكروم بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، فيما أصدر نائب قائد المنطقة الشمالية أمرًا بإغلاق المخبز لمدة 30 يومًا.

وبحسب بيان الشرطة، "جرى اعتقال الشاب في 4 آب/ أغسطس الجاري، خلال نشاط للشرطة في مجد الكروم، بعدما عثرت عليه القوات أثناء عمله في أحد المخابز، ليتبين أنه يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية".

كما اعتُقل صاحب المخبز، وهو من مجد الكروم ويبلغ من العمر 38 عامًا، للتحقيق، وفي ختام التحقيق قدمت لائحة اتهام في القضية.

وأوضحت الشرطة أن "نائب قائد المنطقة الشمالية، العميد كوبي كارني، وقّع أمرًا بإغلاق المخبز لمدة 30 يومًا".

وقالت الشرطة إنها ستواصل تنفيذ حملات ضد مخالفات تشغيل ونقل وإيواء أشخاص يقيمون في إسرائيل "دون تصاريح"، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساعد في دخولهم أو بقائهم في إسرائيل.

ملاحقة العمال الفلسطينيين في الداخل

تكثّف الشرطة الإسرائيلية حملاتها ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في مناطق الـ48 دون تصاريح، وتشمل المداهمات مواقع عمل وبلدات عربية، إلى جانب توقيف العمال والتحقيق مع مشغّليهم ومن يشتبه بتوفير أماكن إقامة لهم.

وتقول الشرطة إن هذه الحملات تأتي في إطار إنفاذ القانون ومكافحة دخول وإقامة الفلسطينيين دون تصاريح، فيما تتواصل هذه الإجراءات في ظل اعتماد آلاف العمال من الضفة على سوق العمل في الداخل، حيث تشكل فرص العمل والأجور الأعلى مصدر دخل أساسيًا لعائلاتهم.

وتثير هذه الحملات انتقادات، إذ يرى منتقدون أنها تزيد الضغوط الاقتصادية على العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على العمل في الداخل لتوفير لقمة العيش.