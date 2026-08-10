إقرار وفاة الشاب عمر جابر متأثرا بجراحه بعد حادث طرق مساء الأحد

أُعلن مساء اليوم، الإثنين، عن وفاة الشاب عمر جابر ضرغام من جلجولية، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لحادث طرق مع مركبة خلال قيادته دراجة نارية.

لقي الشاب عمر ضرغام جابر، في العشرينات من عمره من جلجولية، مصرعه اليوم الإثنين؛ متأثرا بجراحه في أعقاب تعرضه لحادث طرق مساء أمس، الأحد.

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وقالت "نجمة داود الحمراء" إنها تلقت بلاغا عن الحادث في تمام الساعة 23:21، وصرحت الطواقم الطبية بأنها عثرت على الشاب ملقى على جانب الطريق، فيما كان يعاني من إصابات عديدة وبالغة.

وأوضحت أن المتوفى كان يستقل دراجة نارية، وكان طرفا في حادث مع مركبة.

وأضافت الطواقم الطبية أنها قدمت له الإسعافات الاولية اللازمة قبل نقله بحالة خطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرا بجراحه.