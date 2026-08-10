الاشتباه باحتيال بـ5 ملايين شيكل في شركة الكهرباء واعتقال مشتبه من كفر مندا

فتحت الشرطة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة تحقيقًا سريًا للاشتباه بوقوع عملية احتيال واسعة في شركة الكهرباء، تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين شيكل.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من المشتبه بهم، بينهم موظفون في شركة الكهرباء، للاشتباه بالتورط في عملية احتيال تقدر بنحو 5 ملايين شيكل.

ووفقا للشرطة فقد جاءت الاعتقالات في أعقاب تحقيق سري أجرته "وحدة مكافحة الاحتيال" في لواء الساحل خلال الأشهر الأخيرة، قبل الانتقال إلى التحقيق العلني نهاية الأسبوع.

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه المركزي، وهو من سكان بلدة كفر مندا، عمل مع موظفين في الشركة للحصول على منافع مالية بصورة غير قانونية، من خلال تسديد ديون كهرباء مستحقة على أشخاص آخرين خلافًا للقانون.

ولا تزال الشرطة تحقق في القضية، وسط شبهات بتورط عدد من العاملين في الشركة.