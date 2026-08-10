المتابعة تدين التحريض على الطواقم الطبية العربية بـ"رمبام": حملة عنصرية مهووسة

أدانت لجنة المتابعة العليا حملات التحريض "الفاشية والعنصرية" التي يقودها الوزيران يسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير ضد الطواقم الطبية العربية في مستشفى "رمبام"، مؤكدة تفنيد إدارة المستشفى لتلك الادعاءات الباطلة، ومشددة على أن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات الحكومية.

أدانت لجنة المتابعة العليا، مساء اليوم الإثنين، حملة التحريض التي وصفتها بالمهووسة، والتي يقودها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد طواقم طبية عربية في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، عبر تلفيق تهم كاذبة، بحقّ عاملين مخلصين يقدمون أفضل الخدمات للمرضى بلا تمييز.

وذكرت المتابعة في بيان، أن "حملات التحريض على الطواقم الطبية العربية في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية متواصلة منذ فترة طويلة، فهناك من لا يروق لهم وجود نسبة عالية من العرب في القطاع الصحي: أطباء وطبيبات، ممرضين وممرضات، صيدلانيين وصيدلانيات وآخرين وأخريات من العاملين".

وأضافت أن "الفاشيين يطلعون بحملات نشر الأكاذيب والتهم الباطلة، لا لشيء سوى لأن المستهدفين عربا. لجنة المتابعة تعبّر عن تقديرها لطواقمنا الطبية وتحيي جهودها وإخلاصها في العمل المهني وتدعمها في مواجهة التحريض الفاشي العنصري".

وشدّدت المتابعة على أن "الادعاءات والتهم قد كثُرت، ولكن لم يأت أحد بأي دليل على أن أي من افراد الطواقم الطبية العربية قد مارس التمييز بين المرضى، بل بالعكس فقد أكّدت إدارة مستشفى رمبام، بعد الفحص، أن التهم باطلة، ولا أساس لها من الصحة".

وقال رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة، إن "المشكلة الحقيقية هي في السياسة الحكومية التي تخصص الميزانيات للاحتلال والاستيطان والعدوان، بدل الاستثمار في صحة الناس، وفي زيادة الطواقم والأسرّة في المستشفيات، لتطوير مستوى الخدمات الصحية للجميع".

وأكد أن "الطواقم العربية تحمل على أكتافها مسؤولية كبيرة وتحرص على أخلاقيات ومستوى المهن الطبية بتفان وجدارة؛ فليخسأ العنصريون والفاشيون ومن لف لفّهم".