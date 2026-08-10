تقديم تصريح مدع ضد 4 مشتبهين في جريمة قتل علي سواعد من شفاعمرو

أعلنت الشرطة، اليوم، فك رموز جريمة قتل الشاب علي سواعد بإطلاق النار في محطة حافلات بشفاعمرو مطلع تموز/ يوليو الماضي، فيما قدمت النيابة تصريح مدعٍ ضد أربعة مشتبهين، بينهم ثلاثة أشقاء من شفاعمرو وقاصر من الناصرة.

أعلنت الشرطة، اليوم الإثنين، فك رموز جريمة قتل الشاب علي كمال سواعد، بإطلاق نار داخل محطة حافلات في مدينة شفاعمرو مطلع تموز/ يوليو الماضي، وذلك بعد تحقيق استمر نحو 40 يومًا.

وأفادت الشرطة أن وحدة "لاهاف 433" تمكنت من فك رموز الجريمة، فيما قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ ضد أربعة موقوفين للاشتباه بضلوعهم في الجريمة، بينهم ثلاثة أشقاء من شفاعمرو وشاب من الناصرة، إضافة إلى قاصر.

وجاء تقديم تصريح المدعي بعد تحقيق مكثف استمر قرابة أربعين يومًا، ركز على ملابسات جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة سواعد داخل محطة حافلات في شفاعمرو.

وبحسب الشرطة، يأتي التحقيق في إطار جهودها لمكافحة النزاعات الدموية المستمرة بين منظمات إجرامية، والتي تقف وراء سلسلة من جرائم إطلاق النار والقتل في المجتمع العربي.

وتشير المعطيات التي عرضتها الشرطة إلى انخفاض بنسبة 50% في عدد ضحايا جرائم القتل خلال شهر تموز/ يوليو، في ظل تكثيف النشاطات والتحقيقات لمواجهة الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي.

وتعد جرائم القتل المرتبطة بالنزاعات بين منظمات إجرامية من أبرز مصادر العنف المسلح، فيما تواصل الشرطة التحقيق في عدد من الجرائم ومحاولة تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.

ومن المتوقع أن تستكمل النيابة إجراءاتها القانونية بحق المشتبهين الأربعة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام بحقهم.