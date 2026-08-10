جمعية الجليل: تحريض وملاحقة ممنهجة للطواقم العربية في "رمبام" تستوجب حماية فورية

طالبت الجمعية بحماية فورية للطواقم العربية، ووقف أي إجراءات أو ممارسات ذات دوافع عنصرية أو تحريضية، إلى جانب إنشاء آليات مستقلة لمواجهة العنصرية والملاحقة وضمان بيئة عمل آمنة.

استنكرت "جمعية الجليل -الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية"، اليوم الإثنين، حملة التحريض والملاحقة التي تستهدف، بحسب قولها، الطواقم الطبية والتمريضية والمساعدة العربية في مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، معتبرة أن استغلال ظروف علاجية وإنسانية للتحريض القومي ضد الكوادر العربية يكشف عن أزمة بنيوية في إدارة الجهاز الصحي.

وقالت الجمعية إن ما جرى في "رمبام" لا يمكن التعامل معه كحادث عابر، محذرة من أن الطواقم العربية تعمل في ظل أجواء من التوتر والملاحقة الرقمية والخوف من الاستهداف، في وقت تغيب فيه، بحسب بيانها، آليات حماية إدارية ومستقلة للتعامل مع حالات العنصرية والتحريض.

وأضافت أن غياب غطاء إداري واضح لحماية الأطباء والممرضين من التحريض والتدخلات السياسية يهدد الثقة داخل فرق العمل ويؤثر على بيئة العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وطالبت "جمعية الجليل" بتوفير حماية فورية للطواقم العربية، ورفض أي ممارسات أو إجراءات تأديبية تنطلق من دوافع عنصرية أو تحريضية، إلى جانب وضع آليات مستقلة وواضحة داخل المستشفيات لمواجهة العنصرية والملاحقة وضمان الأمن المهني والشخصي للعاملين.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل متابعة ما وصفته بالتجاوزات، قانونيًا وإعلاميًا، والوقوف إلى جانب الطواقم الطبية، لضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العاملين ومهنيتهم.