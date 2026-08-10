رؤساء سلطات وادي عارة يدعون المواطنين لمتابعة إخطارات "سلطة الأراضي" وتسوية الملفات العالقة

دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة، اليوم الإثنين، المواطنين الذين تلقوا إخطارات من "سلطة أراضي إسرائيل"، أو لديهم ملفات عالقة تتعلق بمبانٍ قديمة أو أراضي الدولة، إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة.

دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة المواطنين الذين تلقوا مؤخرًا إخطارات أو إنذارات من "سلطة أراضي إسرائيل" بشأن مبانٍ أو أراضٍ إلى التوجه بشكل عاجل إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وذلك في أعقاب تنسيق بين السلطات المحلية واللجنة بهدف التعامل مع هذه الملفات بصورة موحّدة وفحص كل حالة على حدة.

وقال المنتدى إن التنسيق يأتي في ظل الإخطارات الأخيرة التي وُجّهت إلى عدد من المواطنين في بلدات المنطقة، مشيرًا إلى الاتفاق على حصر الملفات ودراستها بصورة فردية، بما في ذلك المنازل القديمة المقامة منذ أكثر من 30 عامًا، وفحص أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما تقرر حصر المباني التي حصلت على تراخيص بناء مشروطة بدفع فروق أسعار، والعمل على رفع ملفاتها ومتابعتها رسميًا أمام سلطة الأراضي، إلى جانب جمع الحالات التي يرى أصحابها أنها تتضمن مظالم أو ظروفًا خاصة تستدعي الفحص.

وبحسب المنتدى، ستتولى لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة مهمة تجميع الملفات والوثائق والادعاءات المتعلقة بهذه القضايا، ومتابعتها كجهة موحّدة أمام "سلطة أراضي إسرائيل".

وطالب المنتدى كل مواطن تلقى إخطارًا، أو يملك منزلًا قديمًا، أو لديه ملف تنظيمي عالق يتعلق بأراضي الدولة، بالتوجه إلى مكاتب لجنة التنظيم والبناء خلال ساعات استقبال الجمهور، وتقديم ما يتوفر لديه من وثائق، بما في ذلك صورة الإخطار والمستندات التي تثبت قدم البناء وأي أوراق تخطيطية أو ثبوتية ذات صلة.

وشدد رؤساء السلطات المحلية على ضرورة الامتناع عن أي أعمال بناء جديدة أو تعديات على الأراضي العامة، مؤكدين أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يتم بصورة منظمة بما يحفظ المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

ويضم منتدى رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة رؤساء بلديات وسلطات أم الفحم، وباقة الغربية، وكفر قرع، وطلعة عارة، وبسمة، وعرعرة - عارة، وجت.