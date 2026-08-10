لائحة اتهام ضد 3 بينهم قاصر بتهمة قتل محمد محاميد في أم الفحم

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، بتهمة قتل محمد كساب محاميد في أم الفحم، في جريمة قالت النيابة إنها نُفذت بدافع الانتقام.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد كرم جبارين (42 عامًا) من طلعة عارة، وسعيد السيّد (23 عامًا) من النقب، وقاصر من أم الفحم، نسبت إليهم فيها قتل محمد محمود جميل كساب محاميد في أم الفحم، في جريمة قالت النيابة إنها "نُفذت بدافع الانتقام".

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدمها المحامي رائد رحّال من النيابة العامة في لواء حيفا، فإن "خلفية الجريمة تعود إلى مقتل زوجة جبارين، إذ يُحاكم شقيق المرحوم محمد محاميد على خلفية تلك الجريمة". ووفقًا للنيابة، "قرر المتهمون الانتقام من محاميد، وخططوا لتنفيذ جريمة القتل بصورة مسبقة".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن "المتهمين عملوا على توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ مخططهم، من بينها سيارتان مسروقتان وبندقية من نوع كلاشنيكوف ومعدات أخرى. كما أقدموا على نزع لوحتي ترخيص من شاحنتين وتثبيتهما على السيارة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة، في محاولة لإخفاء هويتها وعرقلة عملية التعرف عليها".

ووفقًا للنيابة، "ترصّد المتهمون للمرحوم بالقرب من مخبز في مدينة أم الفحم، كان يعتاد التوقف عنده في ساعات الصباح أثناء توجهه إلى مكان عمله. وعند وصول محاميد إلى المكان، اقترب منه المتهمون وأطلقوا النار باتجاهه".

وبحسب لائحة الاتهام، "أُطلقت على محاميد تسع رصاصات على الأقل في ظهره، ما أدى إلى مقتله في المكان. كما أطلق المتهمون النار باتجاه السيارة التي وصل بها، ما أسفر عن إصابة شخص آخر كان بداخلها في ساقه".

وذُكر أنه "بعد تنفيذ الجريمة، فرّ المتهمون من المكان بواسطة السيارة التي أعدوها مسبقًا، قبل أن يضرموا النار فيها". وتزعم النيابة أن "السلاح والهواتف التي استُخدمت خلال تنفيذ الجريمة كانت داخل السيارة عند إحراقها، في محاولة للتخلص من الأدلة التي قد تقود إلى هوية الضالعين في الجريمة".

وأشارت إلى أنه "لم تتوقف محاولات إخفاء آثار الجريمة عند ذلك"، إذ تشير لائحة الاتهام إلى أن "المتهمين عملوا لاحقًا على طمس هوية سيارة الفرار، وأرسلوها إلى ورشة في برطعة بهدف إعادة طلائها وتغيير مظهرها".

وتنسب النيابة العامة إلى المتهمين "جرائم القتل العمد في ظروف مشددة، وجرائم تتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة، والتسبب بإصابة خطيرة بقصد، وإضرام النار، وإتلاف الأدلة وعرقلة سير القضاء" إلى جانب مخالفات أخرى.

وأكدت النيابة في لائحة الاتهام أن "المتهمين نفذوا الجريمة بعد تخطيط مسبق، واتخذوا سلسلة من الإجراءات بهدف إخفاء هويتهم والتخلص من الوسائل والأدلة التي يمكن أن تربطهم بتنفيذ عملية القتل".

وتأتي لائحة الاتهام بعد تحقيق في الجريمة التي أودت بحياة محمد محاميد، وسط استمرار الإجراءات القضائية بحق المتهمين أمام المحكمة المركزية في حيفا.