وفاة طفل من اللقية متأثرًا بإصابته إثر غرقه في بركة سباحة

توفي، اليوم الإثنين، الطفل إيان منير محمد أبو عمار (5 سنوات) من اللقية في النقب، متأثرًا بإصابته جراء غرقه في بركة سباحة ببلدة عومر قبل عدة أيام.

أُعلن، بعد ظهر اليوم الإثنين، عن وفاة الطفل إيان منير محمد أبو عمار، من بلدة اللقية في النقب، عن عمر ناهز 5 سنوات، متأثرًا بإصابته جراء تعرضه للغرق في بركة سباحة ببلدة عومر، قبل عدة أيام.

وكان الطفل أبو عمار قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُدخل إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث خضع للعلاج إثر حالته الصحية الحرجة.

ورغم الجهود الطبية، أُعلن عن وفاته بعد أيام من حادثة الغرق، وسط حالة من الحزن في اللقية وأوساط عائلته.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مخاطر الغرق، ولا سيما بين الأطفال، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومراقبة الأطفال بشكل متواصل عند وجودهم بالقرب من برك السباحة ومصادر المياه.