اعتقال 5 مشتبهين بقتل فريد مزلبط في المغار

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة مشتبهين، من سكان المغار وعرابة ووادي سلامة، للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل فريد مزلبط، الذي قُتل بإطلاق نار في المغار في حزيران/ يونيو الماضي.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل الشاب فريد عيسى مزلبط، التي وقعت في مدينة المغار بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، قبل نحو شهرين.

وبحسب بيان الشرطة، فإن "الاعتقالات جاءت في أعقاب تحقيق سري أجرته الوحدة لمكافحة الجرائم الخطيرة في منطقة طبرية، قبل تحويل التحقيق إلى علني".

(مصدر الصورة: الشرطة)

وكان مزلبط قد قُتل في السادس من حزيران/ يونيو الماضي، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة المغار، فيما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقًا في ملابساتها.

وقالت الشرطة إن "المشتبه بهم الخمسة، وهم من سكان عرابة ووادي سلامة والمغار، اعتُقلوا أمس واليوم وأُخضعوا للتحقيق في مكاتب الوحدة لمكافحة الجرائم الخطيرة".

ومن المقرر عرض المشتبه بهم أمام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم. كما أصدرت محكمة الصلح في الناصرة أمرًا يحظر نشر هوياتهم، بناءً على طلب الشرطة.

وصرّحت الشرطة أن "فك جرائم القتل ومكافحة الجريمة الخطيرة يشكلان أولوية بالنسبة إلى لواء الشمال"، مشيرة إلى "استخدام موارد ووسائل تكنولوجية وقدرات استخباراتية وقوات متخصصة في التحقيق في جرائم القتل".