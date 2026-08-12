احتراق ثلاث مركبات بالكامل في حريق بقرية مصمّص

احترقت ثلاث مركبات بالكامل، فجر اليوم الأربعاء، في حريق اندلع في قرية مصمّص بمنطقة وادي عارة، فيما لحقت أضرار بمركبات أخرى. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات أو خطر على المباني المجاورة.

من مكان الحريق في مصمص (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء في عدد من المركبات بقرية مصمّص في منطقة وادي عارة، ما أسفر عن احتراق ثلاث سيارات بالكامل وتضرر مركبات أخرى.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم من محطة الخضيرة وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ قرابة الساعة الثالثة فجرًا، ووجدت أن النيران امتدت بين عدد من المركبات، بينها مركبات كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

وعملت الطواقم على تطويق الحريق ومنع وصول النيران إلى المبنى المجاور، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماد المركبات المشتعلة.

ولم تذكر سلطة الإطفاء والإنقاذ وقوع إصابات، فيما لم يسجل خطر إضافي على المباني القريبة بعد السيطرة على الحريق.

ولم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو ملابساته.