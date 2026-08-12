الجبهة والتجمع يدعوان لاجتماع ثلاثي استعدادًا للانتخابات ضمن المشتركة

التجمع والجبهة يدعوان إلى اجتماع ثلاثي قريب للمباشرة في بناء طواقم وخطط العمل الانتخابية للقائمة المشتركة، مؤكدين ضرورة الانتقال من التفاوض إلى العمل الميداني ورفع نسبة التصويت والتمثيل العربي.

دعا التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى عقد اجتماع ثلاثي خلال الأيام القريبة، للمباشرة في الاستعدادات المشتركة لخوض الانتخابات ضمن القائمة الثلاثية، وذلك في أعقاب قرار لجنة الوفاق الوطني.

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وجاء ذلك في بيان صدر عن التجمع، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عُقد الثلاثاء بين قيادتي الحزبين، "استمرارًا للاتفاق السياسي والانتخابي حول القائمة المشتركة الثلاثية، ومن أجل التحضير لإطلاق الحملة الانتخابية".

وجاء في البيان أن الاجتماع عُقد "في أعقاب قرار لجنة الوفاق الوطني، التي خوّلتها الأحزاب تشكيل القائمة وفوّضتها باتخاذ قرار ملزم للجميع".

وأضاف أن الطرفين "بحثا الاستعدادات للمرحلة المقبلة، واتفقا على الدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثي في الأيام القريبة، للمباشرة في بناء خطط العمل المشتركة وتشكيل الطواقم السياسية والاستراتيجية، والإعلامية، والتنظيمية والميدانية، استعدادًا لخوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة الثلاثية".

وأكد الطرفان أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مسارات التفاوض والجدل والتجاذبات إلى العمل المشترك، والإعلان عن البرنامج السياسي والانتخابي، والتوجه إلى الناس بخطة عمل وأمل".

وأضافا أن المطلوب هو "تكثيف النشاط الميداني وحشد أوسع الطاقات في مجتمعنا، بما يساهم في كسر حالة الإحباط، ورفع نسبة التصويت، وزيادة التمثيل العربي، وتحقيق أكبر إنجاز انتخابي ممكن للقائمة الثلاثية".

وشدد البيان على أن "هذه المسؤولية تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها شعبنا"، وأن توحيد الجهود والطاقات يهدف إلى "تعزيز قوة جماهيرنا العربية ومكانتها السياسية، والمساهمة في إسقاط حكومة اليمين ومشروعها السياسي".

وأضاف أن الحكومة "قادت حرب الإبادة وسياسات الضم والملاحقة والقمع"، داعيًا إلى "التصدي لما تمثله من خطر على شعبنا وحقوقه الوطنية والمدنية".