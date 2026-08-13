إصابة خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في اللد

تتواصل جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، مع تسجيل حادثة جديدة في اللد بعد مقتل رجل في شفاعمرو، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العام إلى 150 قتيلا، وسط تصاعد المخاوف من اتساع الجريمة.

أصيب رجل في نحو الخمسين من عمره، صباح الخميس، بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقمها تلقت بلاغا عند الساعة 06:29، وتوجهت إلى المكان وقدمت للمصاب العلاج الطبي المنقذ للحياة، قبل نقله إلى مستشفى شمير–أساف هروفيه وهو في حالة خطيرة.

وقالت مسعفة وصلت إلى موقع الحادث إن المصاب تعرض لإصابات نافذة خطيرة، مشيرة إلى أن الطاقم قدم له العلاج اللازم في المكان قبل نقله إلى المستشفى.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات إطلاق النار، ورجحت أن تكون خلفيته جنائية، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

150 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ويأتي إطلاق النار في اللد بعد يوم من مقتل هاشم حجيرات، في الستينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو. وكان حجيرات متزوجا وأبا لأربعة أبناء، ثلاثة ذكور وابنة.

وبمقتل حجيرات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 150 قتيلا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد المخاوف من اتساع نطاقها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة بسبب ما يوصف بالفشل في الحد من نشاط منظمات الجريمة، إلى جانب عدم كشف ملابسات عدد كبير من جرائم القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء.

ويواصل ارتفاع عدد الضحايا تعميق حالة القلق وانعدام الأمن في المجتمع العربي، في ظل استمرار تسجيل جرائم قتل بوتيرة مرتفعة منذ مطلع العام.