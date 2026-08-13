إصابة عامل بجروح خطيرة خلال عمله في يانوح - جث

أصيب عامل يبلغ نحو 45 عامًا بجروح خطيرة، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه للزجاج أثناء عمله في يانوح - جث، ونُقل إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لتلقي العلاج.

أصيب عامل يبلغ نحو 45 عامًا بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه للزجاج خلال عمله في يانوح - جث يمنطقة الجليل شمالي البلاد.

وذكرت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها قدمت للمصاب العلاج الطبي ونقلته إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، وهو بحالة خطيرة وواعي، إثر إصابته في الأطراف العلوية.

وقال المسعف مانويل كنعان، إن "الطواقم عثرت على العامل وهو واعٍ ويعاني من إصابة خطيرة في أطرافه العلوية، بعد تعرضه للزجاج أثناء عمله"، مشيرًا إلى أنه تلقى علاجًا طبيًا منقذًا للحياة قبل نقله إلى المستشفى.