تحذير من سيول وفيضانات في أودية البحر الميت والقدس والخليل السبت

حذّرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر فيضانات وسيول في أودية البحر الميت، وفي المنطقة الصحراوية الممتدة شرق مدينة القدس وجبال الخليل، السبت المقبل، ودعت الجمهور إلى عدم دخول الأودية أو الاقتراب منها أثناء جريان المياه.

سيول وفيضانات في النقب، 28 كانون الأول 2025 (مصدر الصورة: سلطة لإطفاء والإنقاذ)

حذّرت سلطة الطبيعة والحدائق في البلاد من خطر حدوث فيضانات في عدد من الأودية بمنطقة البحر الميت، وفي المنطقة الصحراوية الممتدة شرق مدينة القدس وجبال الخليل، يوم السبت المقبل، 15 آب/ أغسطس 2026، وذلك في أعقاب توقعات دائرة الأرصاد الجوية باحتمال تشكّل سيول وجريان قوي للمياه في المنطقة.

ودعت السلطة الجمهور إلى توخي الحذر والامتناع عن دخول مجاري الأودية التي تشهد جريانًا للمياه، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام المركبات، مؤكدة أن محاولة عبور الأودية أثناء جريان المياه قد تشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.

كما شددت على ضرورة عدم الاقتراب من حواف الأودية خلال فترات الفيضانات، خشية انهيار ضفافها أو انجراف التربة، في ظل قوة جريان المياه وعدم استقرار جوانب الأودية.

وأوضحت سلطة الطبيعة والحدائق أن انخفاض منسوب المياه لا يعني بالضرورة زوال الخطر فورًا، داعية الجمهور إلى الانتظار حتى انتهاء جريان المياه بشكل كامل، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي التحذير بالتزامن مع توقعات بظروف جوية قد تؤدي إلى تشكّل فيضانات مفاجئة في أودية برية القدس والخليل ومنطقة البحر الميت، وهي مناطق تشهد عادةً سيولًا سريعة وقوية نتيجة هطول الأمطار في مناطق بعيدة عن موقع تشكّل الفيضان نفسه.

وأكدت السلطة أهمية عدم المجازفة أو محاولة اجتياز مجاري المياه، خصوصًا أن الفيضانات في الأودية الصحراوية قد تتشكل بصورة مفاجئة، وقد يصل تدفق المياه إلى مناطق بعيدة عن أماكن هطول الأمطار.

ودعت الجمهور الذي يخطط للتنزه في المنطقة إلى متابعة تحديثات الأرصاد الجوية وتعليمات سلطة الطبيعة والحدائق قبل الخروج، والامتناع عن دخول الأودية في حال صدور تحذيرات من الفيضانات، حفاظًا على سلامتهم.