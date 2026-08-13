طمرة: لائحة اتهام ضد شاب بشبهة إطلاق النار داخل محل دراجات

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب (28 عامًا) من طمرة، نسبت إليه إطلاق النار داخل محل لإصلاح الدراجات في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص بجراح متوسطة إلى خطيرة.

جانب من المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة باللد (أرشيف "عرب 48")

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد شاب (28 عامًا) من طمرة، على خلفية حادثة إطلاق نار داخل محل لإصلاح الدراجات في المدينة، أسفرت عن إصابة أحد سكان المكان بجراح متوسطة إلى خطيرة.

وبحسب الشرطة، وقعت الحادثة في 4 تموز/ يوليو الماضي، إذ أطلقت النار داخل المحل، قبل أن يفر المشتبه به من المكان.

وتمكنت الشرطة خلال ساعات من تحديد هويته واعتقاله، كما عثرت على المركبة التي استخدمها في الفرار، بعدما أخفاها في حيفا.

وأضافت الشرطة أنه خلال تفتيش منزل المشتبه به، عُثر على كمية من المخدرات، يُشتبه بأنها لم تكن مخصصة للاستهلاك الشخصي.

ومع انتهاء التحقيق، قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام بحقه أمام المحكمة المركزية في حيفا، إلى جانب طلب إبقائه رهن التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية.