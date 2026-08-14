اختطاف شابة من نزل وسط البلاد واقتيادها إلى الخليل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الأشخاص من جنوب البلاد، للاشتباه باختطاف شابة في العشرينيات من عمرها من نزل وسط البلاد، واقتيادها بالقوة إلى مدينة الخليل.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الأشخاص من سكان جنوبي البلاد، للاشتباه بتورطهم في اختطاف شابة في العشرينيات من عمرها واقتيادها بالقوة من نزل كانت تقيم فيه وسط البلاد إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وبحسب الشرطة، تلقت قواتها مساء الخميس بلاغًا حول اقتياد الشابة رغما عنها داخل مركبة تابعة لأفراد من عائلتها، ما دفعها إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل إجراءات استخباراتية وميدانية لتحديد مكانها ومسار المركبة.

وقالت الشرطة إن التحقيقات السريعة أفضت إلى تحديد مسار المشتبه بهم، وتأكيد وجودهم داخل مدينة الخليل، حيث جرى تنفيذ نشاط مشترك بمشاركة قواتها والجيش الإسرائيلي ومديرية التنسيق والارتباط.

وبالتزامن مع ذلك، أجرت الشرطة الفلسطينية عمليات تمشيط في المنطقة، فيما نُصبت حواجز عند مخارج المدينة، وتمكنت القوات من رصد المركبة التي كانت تقل الشابة والمشتبه بهم وإيقافها أثناء محاولتها مغادرة المنطقة.

وجرى تخليص الشابة ونقلها إلى مكان آمن، حيث وُضعت تحت رعاية الشرطة، فيما أوقف المشتبه بهم واقتيدوا إلى محطة الشرطة في الخليل للتحقيق الأولي.

ومن المقرر إحالة المشتبه بهم إلى الشرطة في لواء تل أبيب لمواصلة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما لم تُفصّل الشرطة طبيعة الدافع وراء عملية الاختطاف أو العلاقة بين الشابة والمشتبه بهم، مكتفية بالإشارة إلى أنهم من أفراد عائلتها.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، بما في ذلك الظروف التي سبقت اقتياد الشابة من مكان إقامتها وكيفية نقلها إلى الخليل.