دفعت أمطار محلية إلى فيضانات وعمليات إنقاذ في أحياء القدس، فيما أُغلق مقطع من شارع 90 بالاتجاهين تحسبًا للسيول، مع تحذيرات من عواصف رعدية وفيضانات في مناطق عدة.

شهدت أحياء في القدس، مساء اليوم، السبت، فيضانات وانهيارات موضعية استدعت تدخل طواقم الإطفاء والإنقاذ لإجلاء ومساعدة عدد من السكان، فيما أغلقت الشرطة مقطعًا من شارع 90 في الاتجاهين، خشية تشكل السيول والفيضانات في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في بيان مقتضب، بتلقيها عددًا كبيرًا من البلاغات حول فيضانات في عدة أحياء جنوب القدس وشرقها، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل في عدة مواقع وتنفذ عمليات إنقاذ ومساعدة للسكان.

وحذرت من النزول إلى الطوابق والمستويات تحت الأرض، ومواقف السيارات والمصاعد أثناء الفيضانات، كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول ومصادر المياه التي قد تشكل خطرًا.

فيضانات في القدس وإغلاق مقطع من شارع 90 خشية السيول



للتفاصيل: https://t.co/wpXSCIDNfe pic.twitter.com/0LbAORkOKq — موقع عرب 48 (@arab48website) August 15, 2026

وبلغت كميات الأمطار مستويات استثنائية بالنسبة إلى شهر آب/ أغسطس، إذ سجلت محطة الأرصاد الجوية في "معاليه أدوميم" 21 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة، في رقم قياسي تاريخي للمحطة، قبل أن ترتفع الكمية التراكمية في المنطقة إلى نحو 25 ملم. وفي وسط القدس سُجلت 4 ملم، فيما بلغت الكمية في منطقة "غوش عتصيون" 13 ملم خلال فترة قصيرة.

وقال مدير مصلحة الأرصاد الجوية، د. أمير غيفاتي، إن ما جرى يمثل "رقمًا قياسيًا تاريخيًا لكميات الأمطار والفيضانات والسيول في هذه الفترة من السنة"، مشيرًا إلى أن أعلى كمية مسجلة سابقًا في منطقة القدس خلال آب/ أغسطس بلغت ملمًا واحدًا فقط، قبل نحو مئة عام في جبل الزيتون.

وبحسب المعطيات التي أوردتها مصلحة الأرصاد، فإن تسجيل أكثر من 20 ملم من الأمطار خلال آب/ أغسطس يُعد حدثًا نادرًا للغاية، ولم يُسجل منذ بدء القياسات سوى ثلاث مرات أخرى: في الجولان المحتل عام 2012، وعكا عام 1990، وكفار غاليم عام 1971.

كماسُجل سيل في وادي القلط، شمالي صحراء برية الخليل، أول سيل موثق في المنطقة خلال هذه الفترة من السنة، فيما حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من دخول مجاري الأودية سيرًا أو بالمركبات أثناء تدفق المياه، ومن الاقتراب من ضفافها خشية انهيارها.

وهطلت أمطار خفيفة، ظهر السبت، في شمال هضبة الجولان المحتل وفي أحياء بالقدس، وسُجلت 18.4 ملم من الأمطار في "معاليه أدوميم"، مقابل ملمّين في القدس و0.4 ملم في جبل بنتال شمال شرقي الجولان.

فيضانات في القدس وإغلاق مقطع من شارع 90 خشية السيول

للتفاصيل: https://t.co/wpXSCIDNfe pic.twitter.com/Eh8uQHBvt9 — موقع عرب 48 (@arab48website) August 15, 2026

وفي ظل الأحوال الجوية، أعلنت الشرطة إغلاق شارع 90 أمام حركة المركبات في الاتجاهين، في المقطع الممتد بين مفترق "الليدو" ومنحدرات "دراغوت"، خشية حدوث فيضانات وضمانًا لسلامة مستخدمي الطريق.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد أصدرت في وقت سابق السبت "تحذيرًا أصفر" من عواصف رعدية وبرق متوقعة في جبال الشمال، وأودية الشمال، وجبال المركز، وغور الأردن، وصحراء برية الخليل والبحر الميت، وشمال شرقي النقب وشمال وادي عربة.

وفي الجليل الغربي، أُعلن منع السباحة بصورة كاملة في بعض الشواطئ بسبب حالة البحر، وسط تحذير من أن الظروف القائمة تشكل "خطرًا حقيقيًا على الحياة".

وبحسب التوقعات، لا يُنتظر حدوث تغير ملموس في درجات الحرارة الأحد، على أن تهطل أمطار محلية ابتداء من ساعات الظهر في شرقي البلاد، مع خشية من تشكل سيول في أودية الشرق وشمال وادي عربة وشمال شرقي النقب.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا الإثنين مع تراجع وطأة الحر، فيما قد تهطل أمطار محلية، خصوصًا في المناطق الشرقية، ابتداء من ساعات الظهر. ولا يُتوقع تغير ملموس في درجات الحرارة الثلاثاء، على أن يطرأ ارتفاع طفيف الأربعاء في المناطق الجبلية والداخلية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة الأحد 31 درجة مئوية في القدس وحيفا، و32 درجة في تل أبيب وصفد، و40 درجة في بيسان، و35 درجة في بئر السبع، و41 درجة في إيلات.