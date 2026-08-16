إصابة شاب بجروح خطيرة بإطلاق نار في يافا

شهد المجتمع العربي جريمة إطلاق نار جديدة في يافا أسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة، لترفع الحادثة، بعد مقتل رجل في شفاعمرو، حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام إلى 150، وسط استمرار تصاعد الجريمة المنظمة.

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، صباح الأحد، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا حول حادثة إطلاق نار في المدينة، وعلى الفور وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للشاب المصاب، قبل نقله بحالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، وقالت في بيان إن بلاغاً ورد حول سماع دوي إطلاق نار في شارع جيحون بيافا، ما أسفر عن إصابة شاب في العشرينيات بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أن عناصر من مركز شرطة يافا في منطقة "أيالون" وصلوا إلى موقع الحادث وشرعوا بأعمال بحث لتحديد مكان المشتبه بهم، فيما عملت قوات أخرى على جمع الأدلة والقرائن من المكان.

ولم تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وخلفيتها.

150 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ويأتي إطلاق النار في يافا بعد أيام من مقتل هاشم حجيرات، في الستينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو. وكان حجيرات متزوجا وأبا لأربعة أبناء، ثلاثة ذكور وابنة.

وبمقتل حجيرات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 150 قتيلا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد المخاوف من اتساع نطاقها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة بسبب ما يوصف بالفشل في الحد من نشاط منظمات الجريمة، إلى جانب عدم كشف ملابسات عدد كبير من جرائم القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء.

ويواصل ارتفاع عدد الضحايا تعميق حالة القلق وانعدام الأمن في المجتمع العربي، في ظل استمرار تسجيل جرائم قتل بوتيرة مرتفعة منذ مطلع العام.