اختفاء شاب من القدس في البحر

تواصل فرق الإنقاذ والشرطة عمليات البحث عن الشاب سامي شحادة (18 عامًا) من القدس، بعد اختفاء آثاره صباحًا في شاطئ "راكبي الأمواج" بمدينة ريشون لتسيون.

تواصل طواقم الطوارئ، اليوم الأحد، عمليات البحث عن الشاب سامي شحادة (18 عامًا) من مدينة القدس، بعد اختفاء آثاره صباحًا في شاطئ "راكبي الأمواج" بمدينة ريشون لتسيون، المُقامة على بلدة عُيُون قَارَة الفلسطينية المهجَّرة جنوب تل أبيب.

وتشارك في عمليات التمشيط الشرطة الإسرائيلية وفرق الإنقاذ والوحدات البحرية، إلى جانب مروحية، في إطار عمليات بحث واسعة في المنطقة.

ودعت الشرطة الجمهور إلى المساعدة في العثور على الشاب، أو تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانه.