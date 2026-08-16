اقتحام الشرطة لسهرة حناء في أم الفحم يثير غضب الأهالي

اقتحمت الشرطة سهرة حناء في حي الشاغور بأم الفحم، الليلة الماضية، وألقت قنابل صوتية وأمرت المحتفلين بالانبطاح أرضًا، ما أثار غضبًا واستنكارًا واسعًا بين الأهالي.

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، سهرة حناء للعريس الشاب محمود مصطفى عفن محاميد في حي الشاغور بمدينة أم الفحم، وألقت قنابل صوتية بين المحتفلين وأمرتهم بالانبطاح أرضًا، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي.

وبحسب شهود عيان، جاء اقتحام الشرطة بصورة مفاجئة، فيما كانت السهرة تجري في أجواء احتفالية عشية العرس المقرر يوم غد الإثنين، الأمر الذي تسبب بحالة من الهلع والتوتر بين المشاركين.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية سهرة حناء للعريس الشاب محمود مصطفى عفن محاميد في حي الشاغور بمدينة أم الفحم بالقنابل الصوتية وأجبرت المدعويين كبارا وصغارا على الانبطاح أرضا وروعت الأهالي وعكرت أجواء فرحهم من أجل " مصادرة "نرجيلة" و"تناول الحلويات"، وفق مصادر محلية. pic.twitter.com/YNVOLBooOL — موقع عرب 48 (@arab48website) August 16, 2026

واستنكر الأهالي وأصحاب الفرح اقتحام الشرطة وإلقاء القنابل الصوتية وسط الحضور، معتبرين أن ذلك عرّض سلامة المشاركين للخطر.

ولم يصدر عن الشرطة حتى الآن بيان حول ملابسات الاقتحام، وفي حال صدوره سيتم نشره.

والد عريس من أم الفحم: اقتحموا حفلنا وأهانوا الحضور دون مبرر

وقال رجل الأعمال مصطفى العفن محاميد، والد العريس محمود، إن قوات الشرطة اقتحمت، الليلة الماضية، سهرة حناء نجله في حي الشاغور بأم الفحم، وألقت قنابل صوتية وأجبرت الحضور على الانبطاح أرضًا وفتشتهم، دون أن تعثر على أي غرض غير قانوني، وفق قوله.

وأضاف محاميد إن الاقتحام "نغّص فرحتنا وعكّر الأجواء الاحتفالية دون أي سبب معروف"، مشيرًا إلى أن "الشرطة كسرت عددًا من الكراسي وصادرت نرجيلة من المكان".

وأضاف أن ما جرى "أساء إلى كرامة أهل العريس والضيوف وأثار استياء وغضب الجميع"، متسائلًا عن سبب اقتحام الحفل بهذه الطريقة، ومؤكدًا أن الشرطة لم تعثر، بحسب قوله، على أي شيء غير قانوني.

عضو بلدية أم الفحم يطالب بالتحقيق في اقتحام الشرطة لحفل الحناء

ودان المحامي علي عدنان بركات، عضو بلدية أم الفحم، اقتحام الشرطة الإسرائيلية حفل حناء العريس محمود مصطفى العفن محاميد، معتبرًا أن ما رافق ذلك من ترويع للحاضرين والتعدي على مواطنين "أمر مرفوض ومدان ولا ينبغي أن يمر دون مساءلة".

وقال بركات في بيان إن عدم وجود "مخالفة أو مسوّغ قانوني يبرر ما جرى" يستوجب التحقيق والمحاسبة، مطالبًا الجهات المسؤولة في الشرطة بالتدخل ووضع حد لما وصفها بـ"الممارسات والاستفزازات".

وطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملابسات الاقتحام، ومحاسبة المسؤولين عنه، إضافة إلى تقديم الشرطة "اعتذارًا رسميًا وواضحًا" عن الحادثة.