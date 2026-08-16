الشرطة تُعيد فتح شارع 90 بمنطقة البحر الميت عقب إغلاقه بسبب السيول والأمطار

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إغلاق مقطع من الطريق في شارع 90 حتى البحر الميت، بسبب السيول والأمطارـ قبل أن تعاود فتحه لاحقا.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "قررت قبل قليل إزالة الحواجز عن طريق 90، وجاء هذا القرار عقب جلسة لتقييم الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وتأكيد تراجع المخاطر"، داعية "جميع السائقين إلى ضرورة توخي الحذر، وملاءمة سرعة القيادة مع ظروف الطريق الحالية".

وقبل ذلك، قالت في بيان، إنها "أوقفت المرور قبل قليل في شارع 90 وتحديدًا في المنطقة الممتدة من (مستوطنة) ’متسبي شاليم’ (الواقعة في غور الأردن)، حتّى مجمّع فنادق البحر الميت".

وأكّدت أن ذلك جاء "نتيجة الظروف الجوية السائدة، والأمطار والسيول المتراكمة".

وأشارت إلى أن دورياتها "تنتشر بكثافة لتأمين الشوارع، ومنع وصول السائقين إلى بؤر الخطر، نظرًا للأحوال الجوية وتداعياتها، مع إجراء تقييمات مستمرة للوضع، وذلك حفاظًا على السلامة العامة والأمن، ومنعًا لأي خطر على الأرواح، وتقليلًا لتأثيرات إغلاق الطرق على الحياة اليومية قدر الإمكان". وطالبت السكان "بعدم التوجه لتلك المحاور، إلا للضرورة القصوى".

وحذّرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، من احتمال تشكل سيول مفاجئة في برية الخليل ومنطقة البحر الميت، وشمال شرقي النقب وشمال وادي عربة، بين الساعة 12:00 ظهرًا و21:00 مساء، بعد يوم شهد أمطارًا استثنائية وفيضانات في القدس ومحيطها.

وأصدرت المصلحة "تحذيرًا أصفر مبكرًا" من السيول، فيما أعلنت الشرطة أنها ستنتشر في مناطق قد تشهد إغلاق طرق، ودعت الجمهور إلى التخطيط المسبق للسفر وتعديل مسارات التنقل وفق حالة الطقس، وتجنب الوصول إلى المناطق الخطرة ومجاري الأودية. كما حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من الدخول سيرًا أو بالمركبات إلى مجاري الأودية أثناء تدفق المياه، ومن الاقتراب من ضفافها خلال السيول خشية انهيارها.

يأتي ذلك فيما شهدت أحياء في القدس، مساء أمس السبت، فيضانات وانهيارات موضعية استدعت تدخل طواقم الإطفاء والإنقاذ لإجلاء ومساعدة عدد من السكان، فيما أغلقت الشرطة مقطعًا من شارع 90 في الاتجاهين، خشية تشكل السيول والفيضانات في المنطقة.

وبلغت كميات الأمطار مستويات استثنائية بالنسبة إلى شهر آب/ أغسطس، إذ سجلت محطة الأرصاد الجوية في "معاليه أدوميم"، أمس السبت، 21 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة، في رقم قياسي تاريخي للمحطة، قبل أن ترتفع الكمية التراكمية في المنطقة إلى نحو 25 ملم. وفي وسط القدس سُجلت 4 ملم، فيما بلغت الكمية في منطقة "غوش عتصيون" 13 ملم خلال فترة قصيرة.

وقال مدير مصلحة الأرصاد الجوية، أمير غيفاتي، إن ما جرى يمثل "رقمًا قياسيًا تاريخيًا لكميات الأمطار والفيضانات والسيول في هذه الفترة من السنة"، مشيرًا إلى أن أعلى كمية مسجلة سابقًا في منطقة القدس خلال آب/ أغسطس بلغت ملمًا واحدًا فقط، قبل نحو مئة عام في جبل الزيتون.

وبحسب المعطيات التي أوردتها مصلحة الأرصاد، فإن تسجيل أكثر من 20 ملم من الأمطار خلال آب/ أغسطس يُعد حدثًا نادرًا للغاية، ولم يُسجل منذ بدء القياسات سوى ثلاث مرات أخرى: في الجولان المحتل عام 2012، وعكا عام 1990، وكفار غاليم عام 1971.